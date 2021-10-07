Рейтинг Байдена рекордно впав
Опитування показало, що рейтинг Байдена був в основному результатом його ставлення до імміграції та зовнішньої політики
Рейтинг схвалення президента США Джо Байдена впав на початку жовтня до найнижчого рівня з моменту його вступу на посаду – тільки 38% опитаних американців підтримали свого лідера, випливає з даних опитування Quinnipiac University.
За даними дослідження, в порівнянні з минулим місяцем число тих, хто в цілому висловив незгоду з політикою Байдена, збільшилося з 50% до 53%.
Опитування показало, що рейтинг Байдена був в основному результатом його ставлення до імміграції та зовнішньої політики – 67% заявили, що вони не схвалюють підхід до міграційної політики та ситуацію на мексиканському кордоні. Не схвалюють зовнішньополітичний курс політики 58% опитаних, податкову політику - 54%.
В опитуванні взяли участь 1 326 дорослих, з якими зв'язалися в період з 1 по 4 жовтня.
Недавнє опитування показало, що тільки половина американців схвалює роботу Байдена. У серпні ж частка тих американців, які підтримують курс політики президента становила 54%, в липні - 59%.
Напередодні сам Байден відреагував на витоки Pandora Papers.