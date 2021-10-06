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    У США користувачі соцмереж обрали найтовстішого ведмедя країни

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    За підсумками &laquo;Тижня товстого ведмедя&raquo; переможцем став 25-річний Отіс - У США користувачі соцмереж обрали найтовстішого ведмедя країни
    За підсумками «Тижня товстого ведмедя» переможцем став 25-річний Отіс

    «Тиждень товстого ведмедя» у США проводиться з 2014 року

    В американському національному парку Катмай завершився «Тиждень товстого ведмедя» (Fat Bear Week 2021), в ході якого користувачі мережі вибрали найбільш підготовленого до зимової сплячки бурого ведмедя в Америці. Про це повідомляється в Twitter-акаунті заповідника.

    Переможцем і найтовстішим ведмедем став Отіс, також відомий за номером 480. Йому 25 років, що досить багато для ведмедя, і у нього вже майже не залишилося зубів, але це не завадило йому набрати неймовірну масу за літо.

    Співробітники заповідника стверджують, що дожити до поважних літ, а також обійти конкурентів в конкурсі, Отісу допомогла унікальна техніка ловіння риби. У той час як деякі ведмеді впадають в воду або навіть плавають за здобиччю, Отіс годинами нерухомо сидить на березі, терпляче спостерігаючи за рибами, які пливуть поруч, а потім завдає один точний удар. В результаті практично кожна його рибалка виявляється успішною.

    «Я б описав Отіса як майстра з економії енергії. За допомогою терпіння і досвіду він отримує величезну кількість калорій, при цьому не витрачаючи багато енергії», – написав колишній рейнджер нацпарку Майк Фітц.

    «Тиждень товстого ведмедя» проводиться з 2014 року. За цей час Отіс чотири рази ставав його переможцем. У 2021 року голосування тривало з 29 вересня по 5 жовтня.

    Теги: США тварини
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    У США користувачі соцмереж обрали найтовстішого ведмедя країни