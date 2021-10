У США користувачі соцмереж обрали найтовстішого ведмедя країни

В американському національному парку Катмай завершився «Тиждень товстого ведмедя» (Fat Bear Week 2021), в ході якого користувачі мережі вибрали найбільш підготовленого до зимової сплячки бурого ведмедя в Америці. Про це повідомляється в Twitter-акаунті заповідника.

Переможцем і найтовстішим ведмедем став Отіс, також відомий за номером 480. Йому 25 років, що досить багато для ведмедя, і у нього вже майже не залишилося зубів, але це не завадило йому набрати неймовірну масу за літо.

The climactic clash that culminates in the crowning of the king of the capacious creatures of Katmai! Can 480 Otis’ tummy topple 151 Walker’s whopper of a beardonkadonk in this epic battle of the bulge?

