У США користувачі соцмереж обрали найтовстішого ведмедя країни

«Тиждень товстого ведмедя» у США проводиться з 2014 року

В американському національному парку Катмай завершився «Тиждень товстого ведмедя» (Fat Bear Week 2021), в ході якого користувачі мережі вибрали найбільш підготовленого до зимової сплячки бурого ведмедя в Америці. Про це повідомляється в Twitter-акаунті заповідника.

Переможцем і найтовстішим ведмедем став Отіс, також відомий за номером 480. Йому 25 років, що досить багато для ведмедя, і у нього вже майже не залишилося зубів, але це не завадило йому набрати неймовірну масу за літо.

The climactic clash that culminates in the crowning of the king of the capacious creatures of Katmai! Can 480 Otis’ tummy topple 151 Walker’s whopper of a beardonkadonk in this epic battle of the bulge?

Last chance. Vote @ https://t.co/thJwxp9wuP til 5pm AKT/9pm ET. #FatBearWeek pic.twitter.com/4jo8vSrdqu — Katmai National Park (@KatmaiNPS) October 5, 2021

Співробітники заповідника стверджують, що дожити до поважних літ, а також обійти конкурентів в конкурсі, Отісу допомогла унікальна техніка ловіння риби. У той час як деякі ведмеді впадають в воду або навіть плавають за здобиччю, Отіс годинами нерухомо сидить на березі, терпляче спостерігаючи за рибами, які пливуть поруч, а потім завдає один точний удар. В результаті практично кожна його рибалка виявляється успішною.

«Я б описав Отіса як майстра з економії енергії. За допомогою терпіння і досвіду він отримує величезну кількість калорій, при цьому не витрачаючи багато енергії», – написав колишній рейнджер нацпарку Майк Фітц.

«Тиждень товстого ведмедя» проводиться з 2014 року. За цей час Отіс чотири рази ставав його переможцем. У 2021 року голосування тривало з 29 вересня по 5 жовтня.