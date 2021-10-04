Байден відреагував на витоки Pandora Papers

Байден заявив, що Білий дім вивчає Pandora Papers

Президент США Джо Байден прокоментував публікацію Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), яка отримала назву Pandora Papers. Білий дім продовжує вивчення цього матеріалу. Про це йшлося на брифінгу президента 4 жовтня.

Так, на запитання про реакцію влади США на оприлюднене розслідування та можливе вжиття заходів щодо фігурантів розслідувань, Байден відповів, що сьогодні Білий дім займається його вивченням.

«Ми зараз це вивчаємо», – відповів коротко Байден, уникнувши додаткових коментарів.

До слова, тодішній нардеп Сергій Лещенко під час «панамського офшорного скандалу» був одним з ініціаторів створення ТСК щодо діяльності офшорних компаній, які пов'язував з Петром Порошенком. Проте цього разу Лещенко заступився за Зеленського, заявивши, що «в Україні офшорні компанії настільки поширене явище, що, мені здається, власники кіосків і власники дрібного бізнесу вже мають офшорну компанію.

Нагадаємо, представники провладної фракції «Слуга народу» тікали під час виступу Порошенка, коли той жорстко почав критикувати Зеленського.

Після цього «слуги» зібрали брифінг, на якому заявили, що погоджувальна рада є робочим неполітичним органом, де збираються голови фракцій.

Як відомо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.