Колишня співробітниця Трампа розповіла про прізвисько «Рапунцель» для його дружини

У книзі повідомляється, що Меланія Трамп рідко брала участь в поїздках і заходах, в основному перебуваючи або в Білому домі, або зі своїми батьками

У Білому домі служба безпеки дала дружині колишнього президента США Дональда Трампа Меланії псевдонім «Рапунцель». Про це в своїй книзі «Зараз я відповім на ваші питання: що я бачила в Білому домі Трампа» розповіла колишній прессекретар Білого дому Стефані Грішем, повідомляє Вusiness Insider.

У книзі повідомляється, що Меланія Трамп рідко брала участь в поїздках і заходах, в основному перебуваючи або в Білому домі, або зі своїми батьками, або з сином Берроном. Через це, стверджує Грішем, секретна служба, що займається охороною перших осіб держави, прозвала її «Рапунцель».

Грішем стверджує, що Меланія Трамп проводила багато часу, працюючи над фотоальбомами. В одному з місць книги Грішем повідомила, що фотоальбоми були одним з «двох дітей Меланії».

Газета The Washington Post наводить інші уривки з книги. Грішем написала, що Трамп, «будучи жадібним до пліток», виявляв постійний інтерес до її відносин з бойфрендом, який також працював в Білому домі, і ставив інтимні питання про їхні стосунки.

Грішем описує випадок, коли Меланія Трамп запитала у неї, як вона переносить розрив зі своїм хлопцем. Вона нібито розповіла першій леді, що розрив був жорстким, при цьому її хлопець займався з нею сексом. За словами Грішем, Меланія запитала у неї, чи дзвонила вона в поліцію. «І я відповіла: «ні», пояснивши, що так близько до виборів було б недобре, якби над адміністрацією навис ще один скандал з домашнім насильством. У мене також не було доказів. Вона кивнула і не стала розвивати цю тему далі», – цитує видання Грішем.

Дональд Трамп займав пост президента США з початку 2017 по початок 2021 року, але не зміг набрати достатньо голосів для переобрання на другий термін, він висувався як кандидат від Республіканської партії.

Раніше Меланія записала останнє послання в своєму статусі першої леді – вона попросила американців відмовитися від насильства.