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    Біля будівлі Верховного суду США підірвали автомобіль (відео)

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    ЗМІ писали, що правоохоронці провели &laquo;контрольований вибух&raquo; підозрілої машини поруч з будівлею Верховного суду США - Біля будівлі Верховного суду США підірвали автомобіль (відео)
    ЗМІ писали, що правоохоронці провели «контрольований вибух» підозрілої машини поруч з будівлею Верховного суду США
    Фото: Elizabeth Frantz/Reuters

    У поліції зазначили, що в результаті інциденту ніхто не постраждав

    Біля будівлі Верховного суду США у Вашингтоні був затриманий підозрілий чоловік. Про це сказано в повідомленні, розміщеному в Twitter поліції Капітолію.

    Його машина була помічена приблизно о 9:30. Підозрюваний виглядав розчарованим, відмовився розмовляти з офіцерами поліції і заявив, що «час для розмови пройшов».

    Офіцери поліції з міркувань безпеки очистили територію. Приблизно об 11:00 вони витягли чоловіка з позашляховика.

    Як повідомляється, співробітники одного з підрозділів капітолійської поліції витягли чоловіка з позашляховика.

    «Його взято під варту», – йдеться в повідомленні.

    У поліції зазначили, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Очевидці повідомили про пожежу в районі місця події, уточнивши, що чули звук вибуху. Раніше американські ЗМІ писали, що правоохоронці провели «контрольований вибух» підозрілої машини поруч з будівлею Верховного суду Сполучених Штатів.

    Як уточнюється, чоловік був пізнаний як 55-річний Дейл Пол Мелвін з Кімбол, штат Мічиган.

    Теги: вибух США машини автомобіль Twitter чоловік
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    Біля будівлі Верховного суду США підірвали автомобіль (відео)