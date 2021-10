Біля будівлі Верховного суду США підірвали автомобіль (відео)

Біля будівлі Верховного суду США у Вашингтоні був затриманий підозрілий чоловік. Про це сказано в повідомленні, розміщеному в Twitter поліції Капітолію.

Його машина була помічена приблизно о 9:30. Підозрюваний виглядав розчарованим, відмовився розмовляти з офіцерами поліції і заявив, що «час для розмови пройшов».

Офіцери поліції з міркувань безпеки очистили територію. Приблизно об 11:00 вони витягли чоловіка з позашляховика.

Як повідомляється, співробітники одного з підрозділів капітолійської поліції витягли чоловіка з позашляховика.

«Його взято під варту», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

BREAKING: One of our teams just moved in and extracted the man from the SUV. The man is in custody. Everyone is safe. pic.twitter.com/p7J8Hy2oym