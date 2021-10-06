Біля будівлі Верховного суду США підірвали автомобіль (відео)

ЗМІ писали, що правоохоронці провели «контрольований вибух» підозрілої машини поруч з будівлею Верховного суду США

У поліції зазначили, що в результаті інциденту ніхто не постраждав

Біля будівлі Верховного суду США у Вашингтоні був затриманий підозрілий чоловік. Про це сказано в повідомленні, розміщеному в Twitter поліції Капітолію.

Його машина була помічена приблизно о 9:30. Підозрюваний виглядав розчарованим, відмовився розмовляти з офіцерами поліції і заявив, що «час для розмови пройшов».

Офіцери поліції з міркувань безпеки очистили територію. Приблизно об 11:00 вони витягли чоловіка з позашляховика.

US Capitol Police perform ‘controlled explosion’ on suspicious vehicle outside Supreme Court https://t.co/XPLEtqH7kG — Jack Posobiec (@JackPosobiec) October 5, 2021

Як повідомляється, співробітники одного з підрозділів капітолійської поліції витягли чоловіка з позашляховика.

«Його взято під варту», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

BREAKING: One of our teams just moved in and extracted the man from the SUV. The man is in custody. Everyone is safe. pic.twitter.com/p7J8Hy2oym — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) October 5, 2021

Очевидці повідомили про пожежу в районі місця події, уточнивши, що чули звук вибуху. Раніше американські ЗМІ писали, що правоохоронці провели «контрольований вибух» підозрілої машини поруч з будівлею Верховного суду Сполучених Штатів.

Explosion heard outside US Capitol https://t.co/NxRsRFKf5S — Jack Posobiec (@JackPosobiec) October 5, 2021

Як уточнюється, чоловік був пізнаний як 55-річний Дейл Пол Мелвін з Кімбол, штат Мічиган.