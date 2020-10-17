РФ не хоче зменшувати обсяги ядерної зброї: у США відмовилися від пропозиції Путіна



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Росія відмовилася обмежити кількість всіх ядерних боєголовок

У США назвали відповідь Путіна на їх умови провалом

У Білому домі відхилили пропозицію президента Росії Володимира Путіна продовжити строк ядерного договору ще на один рік без заморожування ядерних боєголовок.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що таке рішення прийняли через те, що Росія відмовилася виконувати умови США: обмежити кількість всіх ядерних боєголовок на цей період.

«Сьогоднішня відповідь президента Путіна про продовження терміну дії нового СНО без заморожування ядерних боєголовок – провал», – сказав радник з національної безпеки Роберт О’Браєн.

Також адміністрація Трампа наполягає на тому, щоб Китай теж приєднався до договору, який обмежує Сполучені Штати і Росію 1550 ядерними боєголовками. Строк дії договору закінчується 5 лютого.

До слова, Північна Корея на параді в Пхеньяні, який був присвячений 75-й річниці заснування Трудової партії, показала нову балістичну ракету. Зовнішній вигляд ракети до цього був не відомий.

Нагадаємо, нещодавно Росія запустила космічний супутник-зброю.

Як повідомлялося, Велика Британія та США звинувачують Росію у запуску снарядів зі супутника. Подібні дії загрожують мирному використанню космосу і створюють небезпеку через сміття, яке може становити загрозу для супутників і космічних систем.

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