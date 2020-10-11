  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Парад в КНДР: Північна Корея показала «ракету-монстр» (фото)

    • Розсилка
    <p>Парад в КНДР, ракета Pukguksong-4</p> - Парад в КНДР: Північна Корея показала «ракету-монстр» (фото)

    Парад в КНДР, ракета Pukguksong-4

    Фото: twitter.com

    У КНДР пройшов парад на честь 75-ї річниці заснування Трудової партії

    Північна Корея на параді в Пхеньяні, який був присвячений 75-й річниці заснування Трудової партії, показала нову балістичну ракету. Зовнішній вигляд ракети до цього був не відомий

    Як пише Reuters, ракету транспортував найбільший транспортний засіб для перевезення такого вантажу з усіх показаних Північною Кореєю раніше, у нього було 22 колеса.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Парад в КНДР: Північна Корея показала «ракету-монстр» (фото)
    Парад в КНДР: Північна Корея показала «ракету-монстр» (фото)
    Парад в КНДР: Північна Корея показала «ракету-монстр» (фото)
    Парад в КНДР: Північна Корея показала «ракету-монстр» (фото)
    Фото: twitter.com

    У параді брали участь кілька балістичних ракет. На одному з кадрів трансляції видно напис на борту одного з них – Pukguksong-4. Так називається серія балістичних ракет підводних човнів, до цього було відомо тільки про три її модифікації.

    Як уточнило північнокорейське агентство ЦТАК, в параді на площі Кім Ір Сена взяв участь верховний головнокомандувач ЗС, північнокорейський лідер Кім Чен Ин. «З самого початку нинішнього року щодня, кожен крок був дійсно важкий і важкий через непередбачені величезні виклики», – зазначив Кім в своїй промові.

    парад Північна Корея Кім Чен Ин озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies