Парад в КНДР: Північна Корея показала «ракету-монстр» (фото)



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Парад в КНДР, ракета Pukguksong-4 Фото: twitter.com

У КНДР пройшов парад на честь 75-ї річниці заснування Трудової партії

Північна Корея на параді в Пхеньяні, який був присвячений 75-й річниці заснування Трудової партії, показала нову балістичну ракету. Зовнішній вигляд ракети до цього був не відомий

Як пише Reuters, ракету транспортував найбільший транспортний засіб для перевезення такого вантажу з усіх показаних Північною Кореєю раніше, у нього було 22 колеса.

У параді брали участь кілька балістичних ракет. На одному з кадрів трансляції видно напис на борту одного з них – Pukguksong-4. Так називається серія балістичних ракет підводних човнів, до цього було відомо тільки про три її модифікації.

Як уточнило північнокорейське агентство ЦТАК, в параді на площі Кім Ір Сена взяв участь верховний головнокомандувач ЗС, північнокорейський лідер Кім Чен Ин. «З самого початку нинішнього року щодня, кожен крок був дійсно важкий і важкий через непередбачені величезні виклики», – зазначив Кім в своїй промові.