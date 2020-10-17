Ексміністра оборони Мексики затримали у США через наркоторгівлю



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72-річний генерал Сальвадора Сепеда очолював збройні сили Мексики у 2012-2018 роках

Колишнього міністра взяли на запит управління боротьби з наркотиками США

Колишнього міністра оборони Мексики Сальвадора Сьєнфуегоса Сепеду заарештували в США за обвинуваченням у незаконному обігу наркотиків та відмиванні грошей.

Про це повідомляє Time з посиланням на главу МЗС Мексики Марсело Ебрарда.

Зазначається, що ексміністр був узятий під варту в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса – на запит управління боротьби з наркотиками США.

72-річний генерал Сепеда очолював збройні сили Мексики у 2012-2018 роках, за часів президента Енріке Пенья Ньєто.

Варто нагадати, що торік за незаконний обіг наркотиків у Техасі притягнули до відповідальності очільника служби безпеки Мексики Хенаро Гарсія Луну, який працював під керівництвом експрезидента Феліпе Кальдерона.

Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби безпеки України блокували діяльність злочинного угруповання, учасники якого спеціалізувалися на збуті наркотиків та психотропів у столиці.

Проте кілька днів тому затриманого головного наркодилера Києва вже відпустили на волю.