  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ексміністра оборони Мексики затримали у США через наркоторгівлю

    • Розсилка
    <p>72-річний генерал Сальвадора Сепеда очолював збройні сили&nbsp;Мексики&nbsp;у 2012-2018 роках</p> - Ексміністра оборони Мексики затримали у США через наркоторгівлю

    72-річний генерал Сальвадора Сепеда очолював збройні сили Мексики у 2012-2018 роках

    Колишнього міністра взяли на запит управління боротьби з наркотиками США

    Колишнього міністра оборони Мексики Сальвадора Сьєнфуегоса Сепеду заарештували в США за обвинуваченням у незаконному обігу наркотиків та відмиванні грошей.

    Про це повідомляє Time з посиланням на главу МЗС Мексики Марсело Ебрарда.

    Зазначається, що ексміністр був узятий під варту в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса – на запит управління боротьби з наркотиками США.

    72-річний генерал Сепеда очолював збройні сили Мексики у 2012-2018 роках, за часів президента Енріке Пенья Ньєто.

    Варто нагадати, що торік за незаконний обіг наркотиків у Техасі притягнули до відповідальності очільника служби безпеки Мексики Хенаро Гарсія Луну, який працював під керівництвом експрезидента Феліпе Кальдерона.

    Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби безпеки України блокували діяльність злочинного угруповання, учасники якого спеціалізувалися на збуті наркотиків та психотропів у столиці.

    Проте кілька днів тому затриманого головного наркодилера Києва вже відпустили на волю.

    МЗС кримінал США Міноборони арешт наркотики Мексика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies