Спочатку кордон. США підтримують позицію України щодо виборів на Донбасі



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Для того, щоб на окупованому Донбасі відбулися вибори, необхідна наявність «відповідних умов»

Процедура виборів не може проводитися без забезпечення належної безпеки кордонів, заявили у США

Сполучені Штати Америки підтримують позицію України, що вибори в ОРДЛО можуть бути проведені тільки після повернення Києву контролю над українсько-російським кордоном та забезпечення відповідних умов безпеки в регіоні.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент під час прямої трансляції Вашингтон-Київ на тему врегулювання на Донбасі, пише «Укрінформ».

«Процедура виборів не може проводитися без забезпечення належної безпеки кордонів. Для того, щоб відбулися вибори, необхідна наявність відповідних умов», – заявив він.

За словами Кента, США підтримують територіальну цілісність України. При цьому він додав, що весь Донбас є територією України.

Раніше президент України пояснив, чому не можна проводити вибори на окупованому Донбасі.

До слова, Україна відкриє до 10 листопада два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду у районі населених пунктів Щастя й Золоте, а також веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямах.

Зазначимо, що Україна втратила щонайменше $120 млрд через війну на Донбасі.