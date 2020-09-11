Трамп похвалився новою американською системою озброєнь, «якої ніхто не бачив раніше»



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Новітніх систем поки нема у Китаї та Росії, - Трамп

Американський президент сподівається, що новітню зброю ніколи не доведеться використовувати

Президент США Дональд Трамп заявив, що в США створені нові системи озброєнь, якими не володіють ні Росія, ні Китай. Про це він заявив на зустрічі зі своїми прихильниками в Мічигані.

«Я говорив, що у нас є ракети, що у нас є системи, які ніхто не бачив раніше. Нічого подібного немає у президента Сі (голова КНР Сі Цзіньпін - ред), немає і у Путіна (президент РФ - ред)» , – сказав Трамп.

Водночас американський президент висловив надію, що ці системи ніколи не доведеться використовувати, наголошуючи, що їх ядерна зброя «зараз у кращій формі, ніж за останні десятиліття».

Раніше противники Трампа обвинуватили його в тому, що в інтерв'ю журналісту Бобу Вудворду він розголосив секретну інформацію, стосовно озброєнь.

«Вони сказали, що я міг розголосити секретну інформацію. Ці люди хворі .... Ні, я просто хочу, щоб люди знали, що у нас є найбільші системи, найбільше обладнання і найбільші люди в будь-якій точці світу. Немає нікого краще американських військових», – сказав президент США.

Перед відльотом до Мічігану Трамп заявив супроводжуючим його журналістам президентського пулу, що за останні три з половиною роки, тобто під час його президентства, на армію США було витрачено $2,5 трлн і тепер у США є «нові ракети і снаряди».

Одночасно президент США відзначив своє вміння встановлювати хороші відносини з лідерами інших держав, зокрема з президентом Росії Путіним і північнокорейським лідером Кім Чен Ином, за що Трампа неодноразово критикували.

«Вони кажуть, що я порозумівся з Путіним, що це жахливо. По-моєму, це добре, що ми порозумілися, я подобаюся йому, він подобається мені. І це непогано», – заявив Трамп.

Аналогічну оцінку він дав своїм відносинам з лідером КНДР Кім Чен Ином. Також, Трамп відніс до своїх здобутків те, що йому вдалося налагодити відносини з головою КНР Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Як повідомлялося, Трамп номінований на Нобелівську премію миру 2021 року.