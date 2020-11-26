  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    «Різдвяне диво полетіло»: сову, яку знайшли у головній ялинці США, випустили на природу

    • Розсилка
    Мохноногий сич виявився самкою і отримав ім'я Рокі - «Різдвяне диво полетіло»: сову, яку знайшли у головній ялинці США, випустили на природу
    Мохноногий сич виявився самкою і отримав ім'я Рокі

    На ялинці, мабуть, було гніздо, і сова його не покинула

    Сьогодні, волонтери повернули на батьківщину сову, яку тиждень тому знайшли у головній ялинці у Рокфеллер-центрі у Нью-Йорку. Про це пише CNN.

    Працівники торгового центру у Нью-Йорку були дуже здивовані, дізнавшись, що один зі співробітників виявив на різдвяній ялинці справжню живу сову.

    23-метрову ялину зрубали неподалік від міста Онеонта у штаті Нью-Йорк і привезли у місто Нью-Йорк, подолавши 270 кілометрів. У сови, яку назвали Рокфеллер, або Рокі, на ялинці, мабуть, було гніздо, і вона його не покинула.

    Сову передали волонтерам. Ті з'ясували, що це самка виду – північноамериканський мохноногий сич. Сичі цієї породи – одні з найменших сов у світі розміром всього 17-20 см.

    Сича передали у центр дикої природи Ravensbeard, ті його нагодували та відвезли у ліс, звідки його відвезли разом з ялинкою. Рокі трохи посиділа на руках у волонтера, а потім полетіла.

    Нагадаємо, що у США крихітну сову врятували з головної ялинки країни.

    Теги: США Нью-Йорк тварини місто ліс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies