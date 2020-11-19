Різдвяне «чудо»: у США крихітну сову врятували з головної ялинки країни

У гілках різдвяної ялинки у Рокфеллер-центру у Нью-Йорку знайшли сову

Жителі США вже отримали перший різдвяний подарунок

Працівники торгового центру у Нью-Йорку були дуже здивовані, дізнавшись, що один зі співробітників виявив на різдвяній ялинці справжню живу сову. Про це повідомляє ВВС.

Філіна знайшли робітники, які встановлювали святкову ялину. По всій видимості, сова жила на дереві, яке спиляли і перевезли у Нью-Йорк – крихітна сова просто не встигла або побоялася полетіти.

Співробітники, які виявили сову, доставили її у центр дикої природи «Вороняча борода». Там історію мандрівника вислухала директор Еллен Каліш, яка вирішила особисто зайнятися добробутом птиці.

Робітники знайшли сову в ялинці

Спочатку сову вирішили погодувати. Працівники центру дикої природи відзначили, що сова виглядає трохи змарнілою – пізніше виявилося, що вона не їла цілих три дні, поки дерево, що служило їй будинком, перевозили і готували до установки.

Після годування Рокфеллера (так назвали пернатого мандрівника) відвезли на огляд до ветеринара. Лікар запевнив, що птах прекрасно себе почуває і незабаром зможе повернутися у звичайне середовище проживання.

Сову відвезли на огляд до ветеринара

Зараз Рокфеллер у безпеці – він відновлюється після пережитої пригоди, а після зможе повернутися додому. Якщо ж птах не встигне цього зробити, то він може залишитися у передмісті Нью-Йорка, де мешкає безліч його родичів.

Попри те, що розміри Рокфеллера складають всього 17-20 сантиметрів, він вже дорослий пугач, який повернеться у дику природу після невеликого відпочинку.

Нагадаємо, що минулого року родина із США знайшла у своїй різдвяній ялинці справжню сову. Птах просидів там тиждень.