Українські норкові ферми готові вакцинувати тварин від коронавірусу

Планується, що вакцинація норок буде проходити паралельно з вакцинацією людей

Асоціація звірівників України провела моніторинг ринку і прийняла рішення брати участь у вакцинації тварин

Українські норкові ферми готові вакцинувати норок від коронавірус, якщо розробники підтвердять ефективність препаратів. Про це повідомляє Асоціація звірівників України.

Зазначається, що доклінічні випробування вакцин в Європі вже пройшли на тхорах і дали позитивний результат.

«Сьогодні ряд вакцин проходять випробування на собаках і кішках, які також сприйнятливі до вірусу Covid-19. Найближчим часом будуть проведені дослідження на норкових фермах», – йдеться у повідомленні.

Асоціація звірівників України провела моніторинг ринку і прийняла рішення брати участь у вакцинації тварин.

«Є надія, що зусиллями світової ветеринарної науки буде створено препарат, який буде знищувати вірус у сільськогосподарських і домашніх тварин», – сподіваються в асоціації.

Планується, що вакцинація норок буде проходити паралельно з вакцинацією людей.

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Вже є відомості, що американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, яка показала ефективність майже у 90% випадках.

Як повідомлялося, Асоціація звірівників України оприлюднила звернення, де заявила, що навколо теми норкових ферм є багато спекуляцій.

7 листопада зараження норок коронавірусом сталося ще в п’яти країнах.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб.

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