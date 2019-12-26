Родина із США знайшла у своїй різдвяній ялинці справжню сову. Птах просидів там тиждень (фото)



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Фото: соцмережі

Коли члени родини Ньюманів зрозуміли, що на їхній ялинці оселилася сова, вони відкрили навстіж вікна та двері, але пернатий не збирався відлітати

У штаті Джорджія сім’я знайшла у своєму будинку живу сову, яка тиждень сиділа у гілках новорічної ялинки. Про це повідомляє The Guardian.

Сім’я Ньюманів прикрасила ялинку фігурками сов, а самі гілки дерева були дуже пухнасті, тому справжню сову вдалося виявити не одразу. Коли Ньюмани зрозуміли, що на їхній ялинці оселилася сова, вони відкрили навстіж вікна та двері, але пернатий не збирався відлітати.

«Виглядало, що сова почувалася комфортно, і я подумав: «Ей, приятелю, це буде не добре, якщо ти залишишся тут. Пробач, їжі в нас немає», — розповів Біллі Ньюман.

Тоді сім’я звернулася в некомерційну організацію «Центр природи Чаттахучі», і орнітологи допомогли спіймати сову та випустити її.