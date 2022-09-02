Росія через санкції знову змушуватиме школярів збирати макулатуру

Назва акції зі збору макулатури «Мільйон – Батьківщині» аналогічна із тією, яка діяла в СРСР

У Росії розпочалася акція зі збору макулатури «Мільйон – Батьківщині». Таку саму назву носив проект зі збору макулатури в СРСР, який існував з 1974 по 1980 роки. Про це повідомляють рашистські ЗМІ.

«Я хочу звернутися до вас із проханням – підтримати ще один наш проект «Мільйон – Батьківщині». Це акція зі збирання макулатури. Назва теж не випадкова, у Радянському Союзі молодь зібрала мільйон тонн вторинної сировини, тоді їм знадобилося сім років, сьогодні ми можемо зробити це швидше», – зазначив голова компанії «Російський екологічний оператор» Денис Буцаєв.

Крім того, зазначається, що необхідно налагодити систему підтримки зеленого руху у російських університетах на державному та адміністративному рівні.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Мінреінтеграції та схвалив новий пакет обмежувальних заходів. Він стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб Росії та Білорусі.

26 серпня Норвегія підтримала сьомий пакет санкцій проти Росії.

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