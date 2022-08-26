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Норвегія підтримала сьомий пакет санкцій проти Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Норвегія підтримала сьомий пакет санкцій проти Росії
Пакет санкцій починає діти в Норвегії відсьогодні
фото з відкритих джерел

Мета широкомасштабних пакетів санкцій – зменшити здатність Росії фінансувати незаконну війну в Україні.

Норвегія приєдналася до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, яка розв’язала війну в Україні. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Норвегії.

«Пакет санкцій, ухвалений ЄС 21 липня 2022 року, був включений до норвезького законодавства і сьогодні набирає чинності в Норвегії», – ідеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що мета широкомасштабних пакетів санкцій – зменшити здатність Росії фінансувати незаконну війну в Україні.

«Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб запровадити санкції проти Росії, щоб зберегти тиск на російський уряд та перелічених членів російської еліти. Ці санкції – необхідна відповідь на жорстокий та неспровокований напад Росії на Україну», – заявила міністерка закордонних справ Аннікен Хюітфельдт.

Нагадаємо, ЄС вже анонсував восьмий пакет санкцій проти Росії. Як повідомлялося, 21 липня Євросоюз затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. У Єврокомісії сподіваються, що нові обмеження стануть потужним сигнал Москві, що Європа тиснутиме стільки, скільки потрібно. 

Теги: санкції Норвегія росія війна

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