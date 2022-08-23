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Російська економіка розвалюється: Держдеп розвіяв міфи роспропаганди про санкції

Надія Клочко
glavcom.ua
Російська економіка розвалюється: Держдеп розвіяв міфи роспропаганди про санкції
США розвінчали найпопулярніші міфи російської пропаганди про західні санкції
фото з відкритих джерел

Західні санкції мають значний вплив на російську економіку

Керівництво країни-агресорки Російської Федерації поширює міфи про ситуацію в економіці. Російський диктатор Володимир Путін насправді не здатний впоратися із санкціями, і ситуація погіршується. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США.

Американське дипломатичне відомство озвучило основні фейки російської пропаганди про санкції та вказали на факти.

Вигадка: економіка РФ досить сильна, щоб санкції Євросоюзу та США не могли на неї суттєво вплинути

Факт: міжнародні санкції мають сильний вплив на російську економіку. Пропагандисти просувають кремлівський наратив про те, що міжнародні санкції не суттєво впливають на економіку. І навіть незважаючи на те, що голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна визнавала, що «економічна активність знижується, припинення довгострокових економічних відносин матиме негативні наслідки».

Росія не має можливості виробляти вітчизняні версії продуктів, які вона купувала за кордоном. Щоб подолати цей розрив Путін навіть спробував легалізувати крадіжку інтелектуальної власності з «недружніх країн».

Вигадка: міжнародні санкції неефективні, бо Росія може перейти на торгівлю з тими країнами, які ще не запровадили санкції.

Факт: Росія щосили намагається знайти нових постачальників і покупців товарів, які вона купувала і продавала по всьому світу. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський імпорт упав на 50%. Кремль «щосили намагається знайти» нові джерела для важливих товарів, які він не може виробляти. Це помітно на полі бою, де Росія використовує мікросхеми, взяті з холодильників та пральних машин, у військовій техніці.

Факт: Кремль вжив жорстких заходів для штучного підвищення курсу рубля. Це завдає шкоди як російському бізнесу, так і населенню загалом.

Російські офіційні особи заявляють, що рубль є валютою з найвищими показниками цього року. І при цьому не згадують, що його відносно висока вартість обумовлена жорстким контролем за рухом капіталу, запровадженим у РФ. Після початку повномасштабної війни Кремль заборонив громадянам відправляти гроші за кордон, призупинив продаж банківських доларів, зобов'язав експортерів обмінювати 80% своєї виручки на рублі та змусив підприємства виплачувати зовнішній борг у рублях.

Вигадка: уряд РФ може проводити політику, яка захищає економіку від наслідків санкцій, тому середній російський споживач не страждає від краху російської економіки.

Факт: пересічні громадяни Росії вже бачать наслідки війни Кремля проти України у повсякденному житті. Влада країни-загарбниці не може забезпечити середньому громадянинові Росії таку саму якість життя, яка була до повномасштабного вторгнення. Цьогоріч Росію залишили понад 1 тис. міжнародних компаній у різних галузях. Внаслідок цього російські громадяни більше не мають доступу до товарів та послуг, якими вони користувалися.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, повномасштабна війна РФ проти України відкинула російську економіку на чотири роки, спричинивши один з найтриваліших спадів в історії країни. ВВП Росії у річному обчисленні скоротився на 4,7% згідно з середнім прогнозом дванадцяти аналітиків, опитаних медіаресурсом.

Європейський Союз розробить восьмий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. У цьому переконаний голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас. 

Раніше повідомлялося, що кремлівська пропаганда через іноземних спікерів та медіа поширювала чергові фейки. Цього разу, зокрема, про «марність» підтримки України Сполученими Штатами Америки.

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Теги: росія США санкції

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