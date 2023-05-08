Кличко повідомив деталі наймасовішої атаки дронів на столицю (фото)

Від уламків зазнали пошкодження будинки, газопроводи, дитячі садки та школи

Мер Києва Віталій Кличко прибув на місце влучання уламків збитих російських дронів. Про це Кличко повідомив у Телеграм.

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Міський голова зауважив, що завдяки роботі ППО від рук окупантів ніхто не загинув. «Побував біля багатоповерхівки, куди вночі влучили уламки російського дрону. Минулої ночі варвари влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе. Запустили майже 60 «шахедів». 36 із них летіли на столицю. Всі були збиті силами ППО. Однак уламки кількох дронів пошкодили деякі соціальни об’єкти та житловий багатоповерховий будинок у Святошинському районі», – зазначив Кличко.

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Також Кличко повідомив, що загалом у столиці постраждало п’ятеро людей. «Двоє перебувають у лікарні, одного з них прооперували, стан стабільний», – повідомив міський голова.

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Від уламків зазнали пошкодження будинки, газопроводи, дитячі садки та школи.

Також кличко повідомив, міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим та оперативно, після висновків спеціальної комісії, відновить пошкоджене житло.



Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та одного – у Святошинському. За словами Кличка, унаслідок останніх вибухів у столиці зафіксовано також падіння уламків БпЛА на двоповерхову будівлю в Святошинському районі.

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Також у мережі з’явилися фото та відео наслідків нічної атаки росіян по Києву. В одному зі столичних районів пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Уламки збитих дронів пошкодили декілька поверхів, квартири повністю розтрощенні.

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