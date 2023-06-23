Росіяни взялися за «кадировців», які тероризують населення Білгородщини

Перевірка окупантів почалась лише після скарг населення РФ

Комісію з рослідування злочинів бойовиків Кадирова очолив генерал-лейтенант Володимир Кочетков

Окупанти створили комісію перевірки масових випадків мародерства з боку «кадировців» на тимчасово окупованих територіях та на кордоні з Україною. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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Комісію очолив генерал-лейтенант Володимир Кочетков. Вона проводить розбір справ повʼязаних із мародерством зі сторони підрозділів «Ахмат», які тероризують населення на тимчасово окупованих територіях та у Білгородській області.

При цьому зазначається, що перевірка почалась лише після скарг населення РФ, а скарги населення на тимчасово окупованих територіях до уваги не брались, що свідчить про відношення росіян до українців.

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Нагадаємо, триває 485-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

До слова, ЗСУ нещодавно знищили тренувальний табір «кадировців» у Донецьку, десятки загиблих.