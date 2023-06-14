Кадиров після скандалу «воскресив» свого соратника

За словами Кадирова, Адам Делімханов зараз «живий та здоровий»

14 червня з'явилася інформація про те, що близький поплічник одіозного глави Чечні Кадирова та депутат Держдуми РФ Адам Делімханов ліквідований ЗСУ в Запорізькій області. Рамзан Кадиров, який до того просив українську розвідку допомогти знайти «дорогого брата», заявив, що Делімханов «живий та здоровий».

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Кадиров зазначив, що «хотів показати українцям, як низько пали їхні ЗМІ».

«Адам Султанович (Делімханов – «Главком») живий-здоровий і навіть не поранений. Я це знав із самого початку фейкового вкиду, але вирішив продемонструвати всім, насамперед українцям, як опустилися їхні засоби масової інформації. Це наскільки потрібно не поважати свою аудиторію, щоб нахабно брехати, знаючи, що брехню можуть спростувати. А коли я підлив олії у вогонь, вже автори фейку самі повірили у свою казку», – пафосно заявив Кадиров.

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Кадиров «воскресив» свого соратника

За словами Кадирова, він та Делімханов продовжують працювати. Він також спростував інформацію і про те, що разом з Делімхановим померли й інші особи наближені до Кадирова та ще до близько двохсот осіб особового складу. Попри гучні звинувачення Кадирова, саме Росія вигадує нові способи, як приховати втрати у війні.

Зазначимо, що Кадиров благав українську розвідку про допомогу. Глава Чечні вже настільки зневірився, що звернувся до українських розвідників і пообіцяв винагороду за інформацію про удар по позиціях, де був його «дорогий брат».

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що в українському місті Приморську, що на Запоріжжі військові нібито ліквідували праву руку очільника Чечні Рамзана Кадирова Адама Делімханова. Про це повідомив військовий Кирило Сазонов. За словами військового, над знищенням терориста працювали підрозділи Бандерлоги з групою Горизонт, Фобос та оперативне угруповання військ Запоріжжя.