ЗСУ ліквідували соратника Кадирова? Всі деталі історії

Адам Делімханов, за словами Кадирова «живий та здоровий», хоч російські чиновники і розповсюджували новини про його серйозне поранення

14 червня російські чиновники заявили про «поранення» чеченського депутата та найближчого поплічника Рамзана Кадирова Адама Делімханова, який брав участь в окупації Маріуполя, одночасно з тим Україна повідомила, що соратник Кадирова ліквідований. Рамзан Кадиров після скандалу заявив, що Делімханов нібито «живий та здоровий», а новини про його смерть та поранення були фейком.

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Реакція Кадирова

Рамзан Кадиров відреагував на повідомлення про удар ЗСУ по розташуванню окупантів у Запорізькій області, внаслідок якого, як стверджується, постраждала його «права рука», депутат Держдуми РФ Адам Делімханов. Він опублікував дивний пост, у якому попросив українську розвідку допомогти встановити місцезнаходження свого «дорогого брата», обіцяючи за це велику винагороду.

Рамзан Кадиров просить ГУР допомогти знайти Делімханова скріншот

«Я сам не можу ніяк вийти на Адама Делімханова. На зв’язок він не виходить. Прошу українську розвідку надати інформацію про те, по якому саме місцю і по яких позиціях було завдано удару, щоб все-таки я зміг знайти мого дорогого БРАТА. Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу посприяти», – написав Кадиров.

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Зазначимо, що цей пост викликав неоднозначну реакцію в соцмережах. На допис Кадирова користувачі мережі поставили регочучі смайлики, кепкуючи з дивного прохання голови Чечні, який неодноразово погрожував Україні та особисто президентові Зеленському.

Згодом Рамзан Кадиров після скандалу «воскресив» свого соратника. Делімханов «живий та здоровий», а Кадиров просто «хотів показати українцям, як низько пали їхні ЗМІ».

Кадиров «воскресив» свого соратника скріншот

Реакція Росії

Росія офіційно заявляє, що Адам Делімханов живий, проте «тяжко поранений». Про це пресслужба російської Держдуми повідомила пропагандистському телеканалу «Зірка». Пізніше текст новини було виправлено, тепер у ній йдеться про те, що інформація про поранення ніким не підтверджена.

Командир спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов заявив російському інформагентству «Тасс», що Делімханов нібито вже перебуває у Чечні.

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«Адам Султанович живіший за всіх живих і перебуває зараз у республіці – поїхав до Рамзана Ахматовича (Кадирова). Скажу так: там, де нас немає, нас постійно вбивають», – сказав Алаудінов.

Депутат Держдуми Дмитро Кузнєцов стверджує, що Делімханов поговорив телефоном з головою Держдуми В'ячеславом Володіним і сказав, що «живий і здоровий».

Деталі про ліквідацію Делімханова

Соратника Кадирова Адама Делімханова обстріляли з артилерії ЗСУ, а «допомогли» їм у цьому люди ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомив підполковник та колишній командир 72-ї бригади армії РФ Роман Веневітін.

«За наявною у мене інформацією, тепер вони («вагнерівці» – «Главком») помстилися Рамзану Кадирову, який раніше пригрозив розповісти про джерела багатства Пригожина, що є постачальником харчування для армії ще з 2006 року. Адам Делімханов, права рука президента Чечні, перебуває у тяжкому стані після прицільного артилерійського обстрілу з боку укронацистів. Працювали українські спецслужби, які «ведуть» пріоритетні цілі. Працювали прицільно та дуже інтенсивно. На жаль, втрати суттєві. Для евакуації було викликано 12 бортів, які на щастя спрацювали оперативно. Пораненим надається, наскільки знаю, вся необхідна допомога. Можливо, хоч цей інцидент змусить нарешті почати вживати всіх необхідних заходів щодо особисто Пригожина та інших «бізнесменів» з командного складу групи Вагнер, які завжди використовували Росію виключно для особистого збагачення, не гребуючи навіть прямою співпрацею з ворогом!» – зазначив окупант.

Як раніше повідомлялося, в українському місті Приморську, що на Запоріжжі військові ліквідували праву руку очільника Чечні Рамзана Кадирова Адама Делімханова. Як повідомив політолог та військовослужбовець Кирило Сазонов, над знищенням терориста працювали підрозділи Бандерлоги з групою Горизонт, Фобос та оперативне угруповання військ Запоріжжя. Разом з Делімхановим померли й інші особи наближені до Кадирова та ще до близько двохсот осіб особового складу.