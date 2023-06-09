ЗСУ знищили тренувальний табір кадирівців у Донецьку: десятки загиблих

Втрати ворога склали 56 осіб загиблими

Українські військові вдарили по тренувальному таборі «кадирівців». Знищено понад півсотні бойовиків. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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Зазначається, що окупанти підрозділу «Ахмат» сконцентрувалися у південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька. Там вони займаються грабежем цивільного населення та знімають постановочні відео про ведення бойових дій. Втім, ЗСУ втрутилися у безтурботне життя бойовиків Кадирова.

«6 червня, в результаті ефективного вогневого ураження силами оборони по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вчора у тимчасово окупованому Луганську прилетіло на територію підприємства «Луганськтепловоз». Там зараз знаходиться ремонтна база техніки окупантів.

До слова, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.