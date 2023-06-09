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ЗСУ знищили тренувальний табір кадирівців у Донецьку: десятки загиблих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знищили тренувальний табір кадирівців у Донецьку: десятки загиблих
ЗСУ нищать ворога на українській землі
фото ілюстративне

Втрати ворога склали 56 осіб загиблими

Українські військові вдарили по тренувальному таборі «кадирівців». Знищено понад півсотні бойовиків. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Зазначається, що окупанти підрозділу «Ахмат» сконцентрувалися у південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька. Там вони займаються грабежем цивільного населення та знімають постановочні відео про ведення бойових дій. Втім, ЗСУ втрутилися у безтурботне життя бойовиків Кадирова.

«6 червня, в результаті ефективного вогневого ураження силами оборони по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора у тимчасово окупованому Луганську прилетіло на територію підприємства «Луганськтепловоз». Там зараз знаходиться ремонтна база техніки окупантів.

До слова, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

Теги: війна ЗСУ Донецьк Рамзан Кадиров окупанти

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