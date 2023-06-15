«Пацієнт швидше мертвий, ніж живий». Куди подівся «особистий кат» Кадирова

Схоже, що сутичка двох найбільших приватних армій не за горами

«Пацієнт швидше мертвий, ніж живий... Пацієнт швидше живий, ніж мертвий... Одне з двох – або пацієнт живий, або він помер». У такому стані квантової невизначеності перебував протягом середи, 14 червня, Адам Делімханов, кузен Рамзана Кадирова, відомий як його «особистий кат».

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Першим про його ліквідацію написав Кирило Сазонов, політолог і доброволець ЗСУ. Він назвав три конкретні підрозділи, які засікли кортеж позашляховиків у районі окупованого Приморська (Запорізька область) і відпрацювали по ньому, накривши артилерійським вогнем. За словами Сазонова, унаслідок удару «на концерт до Кобзона» вирушили сам Делімханов, інші наближені до Кадирова особи та близько двохсот осіб особового складу. За тілами прилітали 12 вертольотів.

Офіційно в Україні заяву Сазонова ніхто не підтверджував. Побічно її підтвердили в Росії. Телеканал «Звезда», що належить Міноборони РФ, випустив замітку з посиланням на пресслужбу Держдуми, в якій стверджувалося, що Делімханов поранений. Пізніше джерело замітки було змінено: спочатку на прес-службу ЛДПР (згодом обидві прес-служби заперечували, що давали будь-які коментарі «Звезде»), потім – на думську кореспондентку Мадіну Шавлохову.

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Спікер Держдуми В'ячеслав Володін перед початком пленарного засідання заявив, що з Делімхановим усе добре. «Ось щойно розмовляли з ним. Він живий і здоровий. Ба більше, бажає здоров'я і всім». Утім, це виглядало непереконливо, якщо пам'ятати, як Володін повідомляв, що Жириновський живий і «він великий молодець». Командир спецпідрозділу «Ахмат» Апти Алаудінов у коментарі ТАССу заявив, що Делімханов перебуває в Чечні і їде до Кадирова.

Потім почалося дивне. Кадиров публікує повідомлення, в якому заявляє, що «не може знайти» Делімханова і що той не виходить на зв'язок. «Прошу українську розвідку надати інформацію про те, по якому саме місцю і по яких позиціях було завдано удару, щоб все-таки я зміг знайти мого дорогого брата». За таку інформацію Кадиров пообіцяв «щедру винагороду». У травні цього року Кадиров стверджував, що нібито викупив свого скакуна Зазу, який перебував під арештом у Чехії, у співробітників українських спецслужб за 18 тисяч доларів.

Зі свого боку Алаудінов також публікує повідомлення – про те, що він зі своїм підрозділом залишає позиції під Мар'їнкою, оскільки Кадиров дав йому наказ «знайти і будь-якими шляхами вивезти [Делімханова], чого б це не коштувало».

У Кремлі «з тривогою» сприйняли повідомлення про поранення Делімханова, переживають за нього і чекають уточнення інформації. З відповідною заявою виступив Дмитро Пєсков.

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Інформацію про важке поранення Делімханова, а також про 12 «бортів», викликаних для евакуації вбитих і поранених, підтвердив телеграм-канал, що ведеться від імені підполковника ЗС РФ Романа Веневітіна. Російський підполковник, екскомандир 72-ї бригади армії РФ Веневітін, якого раніше вагнерівці захопили в полон і змусили вибачатися на камеру, заявив, що верхівка ПВК «Вагнер» злила позиції кадировців українській стороні. За версією Веневітіна, найманці Пригожина у змові з ГУР України виявили і накрили вогнем позиції Делімханова.

«За наявною в мене інформацією, тепер вони помстилися Рамзану Кадирову, який раніше пригрозив розповісти про джерела багатства Пригожина... Можливо, хоч цей інцидент змусить нарешті почати вживати всіх необхідних заходів щодо особисто Пригожина та інших бізнесменів із командного складу групи Вагнер, які завжди використовували Росію винятково для особистого збагачення, не гребуючи навіть прямою співпрацею з ворогом!» – написав Веневітін.

Проєкт «ВЧК-ОГПУ» з посиланням на неназвані джерела підтвердив, що Делімханов потрапив під обстріл, вижив, але зник. Геолокацію підрозділів Кадирова справді злили, але не вагнерівці, йдеться в цьому повідомленні.

«Делімханов після удару був відносно живий, і на місці удару його, звісно, немає. Цікавіше інше – куди він зник, коли його евакуювали і хто його злив. Те, що його злили вагнерівці, – вкидання. Злили ті, кому на руку конфронтація Пригожина і Кадирова, а це ДВКР ФСБ і Генштаб», – заявило джерело.

Нарешті, Кадиров опублікував нове повідомлення, де назвав інформацію про загибель або поранення Делімханова «маячною фантазією укронацистів». Мовляв, він знав від самого початку, що це фейк, але вирішив усіх розіграти, щоб продемонструвати, «до якої міри опустилися українські засоби масової інформації». Як доказ того, що Делімханов «живий-здоровий і навіть не поранений», Кадиров доклав до допису фото, де він разом із Делімхановим і ще двома «дорогими братами» сидить на траві перед якоюсь розкладеною картою.

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Журналіст «КП» Олександр Дєєв зателефонував на особистий номер Делімханова. Однак слухавку зняв не він, а його неназваний соратник. За словами співрозмовника, з Делімхановим усе добре, проте поруч його немає. «Ні, ні, поруч немає. Усе нормально», – сказав співрозмовник. Будь-яких подробиць про стан Делімханова, а також про його місцезнаходження він не повідомив.

Фото – досить слабкий доказ. Дзвінок Дєєва швидше підтверджує версію, що з Делімхановим не все гаразд. А версія з тролінгом українських медіа виглядає дивно, оскільки на нього повелися підцензурні російські видання, які прийняли за чисту монету повідомлення Кадирова про готовність заплатити українським спецслужбам. Крім того, про поранення Делімханова повідомив телеканал Міноборони РФ, джерела в Держдумі, і побічно цю інформацію підтвердив Пєсков. Хто тут кого і навіщо затролив у такому разі – абсолютно незрозуміло.

А що ж Пригожин? Сам він інцидент поки що не коментував. Однак близькі до нього популярні канали розкручували 14 червня ще одну чеченську тему. Зранку з'явилася інформація про сотню загиблих поблизу Кремінної (Луганська область) російських військових, яких накрили ЗСУ під час стройового огляду. «Воєнкори» загострювали увагу на тому, що солдати дві години чекали на свого командира, генерала Сухраба Ахмедова, який мав сказати «напутнє слово». У повідомленнях підкреслювалося, що генерал – чеченець, уродженець Грозного.

Схоже, що сутичка двох найбільших приватних армій не за горами.