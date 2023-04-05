Росіяни заявили про падіння українського літака

У прикордонному управлінні ФСБ РФ заявили, що пілот вижив і його начебто затримали

Сьогодні, 5 квітня, російські ЗМІ повідомили про нібито падіння українського легкомоторного літака у Брянській області на межі з Чернігівщиною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У прикордонному управлінні ФСБ РФ заявили, що пілот вижив і його начебто затримали. У якості доказу навіть опублікували фото льотчика.

«У Брянській області розбився легкомоторний літак. Пілота затримано», – передають пропагандисти з посиланням на прикордонне управління ФСБ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Утім, українська сторона жодних заяв про падіння літака у Брянській області не робила. Офіційно інформація не підтверджена.

Нагадаємо, що два українські пілоти, які на початку березня вирушили до США для тестування навичок пілотування багатофункціонального легкого винищувача F-16, повернулися на батьківщину. Тестування підтвердило, що наші льотчики зможуть навчитися управлінню та польотам на цьому винищувачі за півроку.

До слова, Валерій Залужний повідомив, які літаки потрібні ЗСУ.