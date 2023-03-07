США оцінюють українських пілотів для можливого навчання на F-16 – ЗМІ

Присутність наших захисників на американській базі може свідчити про те, що США не повністю відкинули можливість надання Україні F-16

Військово-повітряні сили США на базі в Аризоні перевіряють навиЧки українських пілотів для потенційного навчання на винищувачах F-16. Про це повідомляє CNN.

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«Два українські пілоти наразі перебувають на військовій базі у США, де їхні навички перевіряють на авіасимуляторах, щоб зрозуміти, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними військовими літаками, включно з F-16», – йдеться в повідомленні.

Американський посадовець зазначив, що українські пілоти прибули в Тусон, штат Аризона, для ознайомлення в межах постійного діалогу між українськими та американським військовими.

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«Це, по суті, спілкування з персоналом ВПС і спостереження за тим, як працюють ВПС США», – розповів він.

Видання підкреслює, що хоча наразі немає жодних ознак льотної підготовки українських пілотів, їхня присутність на базі в Аризоні може свідчити, що США не повністю закрили двері для надання Україні F-16.

Зазначається, що тестування українських пілотів проводить 162 винищувальний авіаполк національної гвардії Аризони, який спеціалізується на навчаннях на винищувачах F-16.

Крім того, незабаром ще 10 українських пілотів можуть приїхати до США для аналогічної атестації.

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Нагадаємо, що двоє українських пілотів прибули до США для тестування навичок управління бойовими літаками, включно з винищувачами F-16.

До слова, Повітряні сили ЗСУ пояснили важливість прибуття українських пілотів до США.