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Залужний повідомив, які ЗСУ потрібні літаки та показав роботу авіації (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний повідомив, які ЗСУ потрібні літаки та показав роботу авіації (відео)
фото з відкритих джерел

Залужний виклав відео, в якому українські військові розповідають, як військова авіація України чинила неочікуваний для росіян опір від початку вторгнення РФ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу української авіації у війні проти Росії і заявив, що Україні потрібні літаки F-16. Про це Головнокомандувач повідомив у Telegram.

Залужний виклав відео, в якому українські військові розповідають, як військова авіація України чинила неочікуваний для росіян опір від початку вторгнення РФ. «Україні потрібні F-16», – підписав відео Залужний.

«З перших днів війни авіація Росії, їхні пілоти та командування, мені здається, були дуже самовпевнені. Вони вважали, що в перші години знищили наші зенітно-ракетні війська, авіацію, і тому вони не очікували, що буде такий спротив і тому саме в перші тижні вторгнення, вони втратили значну кількість своєї авіації», – зазначив у відео командир бригади тактичної авіації Олексій Матюшкін.

Він допустив, що саме з цього і з'явився такий образ «привид Києва», тому що росіяни не очікували, що буде такий спротив. «Вони не розуміли, звідки з'являються літаки, якщо вони їх усі «знищили»», – додав він.

Матюшкін зізнається збити «шахід» чи ракету – нелегка справа, тому що коли створювався літак МіГ-29, він не був призначений для боротьби с подібними беспілотними летальними апаратами – тоді їх ще не існувало в природі.

«Літак МіГ-29, будемо казати правду, він вже морально застарів. F-16 може застосовувати всю номенклатуру західного озброєння, яка є на озброєнні країн НАТО», – додав він.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав бойову роботу української авіації на Сході. Він зазначив, що на оприлюдненому відео робота підрозділів 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації по військах противника на східному напрямку

Теги: авіація літак військові Telegram робота озброєння Валерій Залужний відео росіяни спротив війна

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