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    У світі

    Росіянин зарубав сокирою коханця колишньої дружини і потрапив на відео

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    Росіянин зарубав сокирою коханця колишньої дружини і потрапив на відео
    Скріншот з відео

    Після розправи з чоловіком злочинець погнався за своєю колишньою дружиною

    Житель Набережних Челнов зарубав коханця своєї колишньої дружини, підкарауливши пару. Момент нападу потрапив на відео, його опублікував Telegram-канал Life Shot.

    Росіянин вирішив помститися екс-дружині за те, що вона після розлучення влаштувала своє особисте життя. Для цього чоловік взяв сокиру і собаку і підстеріг пару у місця роботи колишньої дружини. Після цього ревнивець розбив вікно їх машини і спробував напасти. Коханець намагався втекти, але його наздогнав і повалив собака. Злочинець кілька разів ударив чоловіка сокирою. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

    Обережно! Відео 18+

    Після розправи чоловік погнався за своєю колишньою дружиною. Жінці вдалося забігти в будівлю, тому вона залишилася ціла. Їй допоміг колега, який відлякав нападника травматичним пістолетом.

    Злочинця затримали, тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі за вбивство з особливою жорстокістю.

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