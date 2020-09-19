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    У світі

    Росія викрала інформацію щодо гіперзвукових ракет при Обамі, – Трамп

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    <p>&laquo;У нас є супер-пупер ракета&raquo;, &ndash; Трамп</p> - Росія викрала інформацію щодо гіперзвукових ракет при Обамі, – Трамп

    «У нас є супер-пупер ракета», – Трамп

    Трамп повторив свої попередні заяви про те, що США створили «наймогутнішу зброю»

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росія створила свою гіперзвукову зброю, викравши інформацію про неї у попередньої американської адміністрації на чолі з Бараком Обамою.

    З такою заявою він виступив під час передвиборчого мітингу перед своїми прихильниками в штаті Міннесота, передає Інтерфакс-Україна.

    «У нас є супер-пупер ракета. Я називаю її супер-пупер, бо вона в п’ять разів швидше, ніж звичайні ракети. Але Росія отримала цю інформацію в адміністрації Обами, вона викрала її, і створила власну ракету. Але зараз у нас є така, яка набагато, набагато швидше», – сказав Трамп. 

    Він повторив свої попередні заяви про те, що США створили «наймогутнішу зброю».

    «І це правда. Ми володіємо такою сучасною зброєю, що президент Сі (голова КНР Сі Цзіньпін) і президент Путін (президент РФ Володимир Путін – ред.), і всі інші заздрять нам», – сказав Трамп.

    Він додав, що «вони не знають, що конкретно у нас є, але знають, що це щось таке, про що вони раніше навіть не чули».

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    Росія США Барак Обама Дональд Трамп ракета
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