Росія викрала інформацію щодо гіперзвукових ракет при Обамі, – Трамп



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«У нас є супер-пупер ракета», – Трамп

Трамп повторив свої попередні заяви про те, що США створили «наймогутнішу зброю»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росія створила свою гіперзвукову зброю, викравши інформацію про неї у попередньої американської адміністрації на чолі з Бараком Обамою.

З такою заявою він виступив під час передвиборчого мітингу перед своїми прихильниками в штаті Міннесота, передає Інтерфакс-Україна.

«У нас є супер-пупер ракета. Я називаю її супер-пупер, бо вона в п’ять разів швидше, ніж звичайні ракети. Але Росія отримала цю інформацію в адміністрації Обами, вона викрала її, і створила власну ракету. Але зараз у нас є така, яка набагато, набагато швидше», – сказав Трамп.

Він повторив свої попередні заяви про те, що США створили «наймогутнішу зброю».

«І це правда. Ми володіємо такою сучасною зброєю, що президент Сі (голова КНР Сі Цзіньпін) і президент Путін (президент РФ Володимир Путін – ред.), і всі інші заздрять нам», – сказав Трамп.

Він додав, що «вони не знають, що конкретно у нас є, але знають, що це щось таке, про що вони раніше навіть не чули».

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