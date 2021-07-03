Російська церква вирішила взятися за футболістів збірної Росії

Голова патріаршої комісії з питань фізкультури і спорту Московського патріархату митрополит Мурманський і Мончегорский Митрофан

«Вони якісь небойові, духовно слабкі» – митрополит Митрофан

Збірній Росії з футболу, яка вилетіла з чемпіонату Європи-2020 року, посівши останнє місце в групі B, необхідні духівники від РПЦ.

З такою заявою виступив 1 липня голова патріаршої комісії з питань фізкультури і спорту Московського Патріархату митрополит Мурманський і Мончегорский Митрофан (Баданіна). Про це інформує Credo.press.

«Повинні бути духівники в нашій збірній, обов’язково займатися опікою наших хлопців. Тут саме брак духовної практики: вони якісь небойові, духовно, мені здається, слабенькі, невмотивовані», – сказав митрополит.

Інша причина провалу команди Станіслава Черчесова, за словами митрополита, полягає в «духовному розоренні», яке відбулося з колективом через нецензурну лексику та лайки на полі.

«Його подолання як раз і є запорука взагалі того, щоб змінилася ситуація в цілому в атмосфері в команді: її націленості, її вмінні помолитися перед матчем, зосередитися і досягти бажаної перемоги», – підсумував Митрофан.

Традиційно Православна Церква засуджувала пристрасті, які супроводжують спортивні змагання: в церковних канонах неодноразово говориться про «кінські перегони», за присутність на яких покладається єпитимія, а після християнізації Римської імперії в ній були скасовані олімпіади. Спеціальну структуру «з окормлення спорту» в РПЦ створили лише при патріархові Кирилу (Гундяєві), який з часу своєї служби в Швейцарії в 1970-і рр. захопився гірськими лижами.