Росія може залишитися без шампанського Moet – через поправки до закону

Згідно з прийнятими недавно Держдумою поправками найменування «шампанське«» залишається тільки за продукцією російських виробників

Корпорація Moet Hennessy – один з найбільших виробників шампанського – повідомив партнерам, що зупиняє постачання своєї продукції в Росію у зв'язку зі зміною законодавства. Про це повідомляє російське агентство РБК.

Згідно з прийнятими недавно Держдумою поправками до закону про регулювання алкогольної продукції, найменування «шампанське«» залишається тільки за продукцією російських виробників. Імпортна ж продукція – в тому числі і французьке шампанське – відповідно до букви закону, іменується ігристими винами. При цьому в попередній редакції документа термін «шампанське» поширювався не тільки на російську продукцію.

Компанія пояснила призупинення поставок на російський ринок прийнятими поправками. Вони були прийняті Держдумою в трьох читаннях і схвалені Радою Федерації минулого тижня, 23 червня.

Корпорація Moet Hennessy трактує поправки так, що вони зобов'язують виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменувати їх продукцію в «ігристе вино», до чого виробники не готові.

Російські відомства поки не коментували лист.

Нагадаємо, шампанське (від фр. Champagne — Шампань) — ігристе вино, виготовлене з винограду, який росте в регіоні Шампань, що знаходиться за 160 км на схід від Парижа. Все «шампанське» в цьому регіоні виготовляється з використанням особливого процесу, який полягає в ферментації всередині пляшки, після чого вино стає ігристим. Це єдиний спосіб досягнення високої якості, синонімом якої є «шампанське». «Шампанському» притаманний тонкий смак та перляж, світло-солом'яне з золотими відтінками забарвлення та гармонійний букет.

Через те, що назва «Шампанське» є захищеною законом зареєстрованою торговою маркою, інші виробники не мають права називати ігристі вина власного виготовлення «шампанським».

Термін «ігристе вино» використовується для позначення на етикетках ігристих вин не з провінції Шампань. Хоча в багатьох країнах існують закони, що захищають регіони виробництва вин, такі як Шампань, деякі країни, включаючи США, все ще дозволяють виробникам вина використовувати назву «шампанське» для позначення продукції, яка не походить з Шампані. З метою забезпечити таку можливість Конгрес США прийняв закон, який вказує, що термін «шампанське» є «частково видовою» (англ. Semi-generic). Назва «шампанське» використовувалася в Радянському Союзі, використовується в Росії і в інших країнах колишнього СРСР, в зареєстрованих на території цих країн торгових марках «Советское шампанское», «Російське шампанське», «Українське шампанське» і так далі.