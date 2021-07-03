У Чорному морі зазнало аварії українське судно

Росія направила ракетний катер «Івановець» до українського риболовецького судна

У Чорному морі нібито зазнає лиха українське риболовецьке судно, ракетний катер Чорноморського флоту, прийнявши сигнал, попрямував до нього. Владу України про ситуацію повідомили – принаймні, так заявили в Національному центрі управління обороною РФ.

Про це заявили в Національному центрі управління обороною РФ, повідомляє Інтерфакс.

«Ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту, що виконує завдання в акваторії Чорного моря, спрямований в район знаходження українського риболовецького судна «ОД-2592» (екіпаж 4 людини, порт приписки Очаків), що терпить лихо, екіпаж якого о 01:27 3 липня 2021 р. запросив допомогу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у судна відмовив двигун, судно знеструмлено та знаходиться в дрейфі. Капітан попросив допомоги про інформування влади України про аварію.

У Національному центрі управління обороною РФ заявили, що повідомили владі України про ситуацію.

Раніше ми повідомляли, що вранці у п’ятницю, 18 червня, два кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

23 червня Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. Йшлося про ведення росіянами вогню з метою попередження, у т.ч. із застосуванням бойової авіації.

Нагадаємо, Нідерланди звинуватили РФ в «агресивних діях» біля окупованого Криму.