  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Макрон нагадав Путіну про важливість «нормандського формату»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Макрон нагадав Путіну про важливість &laquo;нормандського формату&raquo; - Макрон нагадав Путіну про важливість «нормандського формату»
    Макрон нагадав Путіну про важливість «нормандського формату»
    Фото з відкритих джерел

    Французький лідер заявив російському президентові, що Україна і Росія повинні покласти край конфлікту на Донбасі

    Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним нагадав співрозмовнику про значимість нормандського формату переговорів щодо Донбасу. Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

    «Що стосується України, президент нагадав (Путіну - ред.) про актуальність нормандського формату, у якому Франція і Німеччина виступають як посередники, щоб Україна і Росія могли покласти край конфлікту і знайти рішення», – йдеться в комюніке.

    Також сторони обговорили можливість встановлення більш довірчих відносин між Європейським Союзом і Росією.

    Нарешті, Макрон підняв питання Лівії, стосовно якого закликав Путіна дотримуватися укладених раніше угод, щоб дати можливість «негайно відійти ополченцям і збройним силам інших країн«.

    Нагадаємо, за підсумками переговорів з Макроном у Кремлі повідомили, що Путін вказав співрозмовнику на «деструктивні дії» Києва в питанні врегулювання ситуації на Донбасі.

    Раніше заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є учасником нормандського формату, звинуватив Україну у відсутності прогресу у переговорах щодо Донбасу. Козак стверджує, що переговори у «глухому куті» через відмову України співпрацювати з бойовиками.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.

    Читайте також:
    Теги: Росія Путін Україна Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Макрон нагадав Путіну про важливість «нормандського формату»