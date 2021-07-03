Макрон нагадав Путіну про важливість «нормандського формату»

Французький лідер заявив російському президентові, що Україна і Росія повинні покласти край конфлікту на Донбасі

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним нагадав співрозмовнику про значимість нормандського формату переговорів щодо Донбасу. Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

«Що стосується України, президент нагадав (Путіну - ред.) про актуальність нормандського формату, у якому Франція і Німеччина виступають як посередники, щоб Україна і Росія могли покласти край конфлікту і знайти рішення», – йдеться в комюніке.

Також сторони обговорили можливість встановлення більш довірчих відносин між Європейським Союзом і Росією.

Нарешті, Макрон підняв питання Лівії, стосовно якого закликав Путіна дотримуватися укладених раніше угод, щоб дати можливість «негайно відійти ополченцям і збройним силам інших країн«.

Нагадаємо, за підсумками переговорів з Макроном у Кремлі повідомили, що Путін вказав співрозмовнику на «деструктивні дії» Києва в питанні врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є учасником нормандського формату, звинуватив Україну у відсутності прогресу у переговорах щодо Донбасу. Козак стверджує, що переговори у «глухому куті» через відмову України співпрацювати з бойовиками.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.