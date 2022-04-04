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    Російські звірства у Бучі. Шокуюча заява ізраїльського міністра обурила українського посла

    Російські звірства у Бучі. Шокуюча заява ізраїльського міністра обурила українського посла
    фото з відкритих джерел

    Лібермана запросили до Бучі та інших міст на власні очі подивитися на тіла вбитих мирних жителів

    Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у відповідь на коментар ізраїльського міністра Авігдора Лібермана запросив його до Бучі та інших міст на власні очі подивитися на тіла вбитих мирних жителів та особисто поспілкуватися з жінками, яких зґвалтували. Про це повідомляється на сторінці посольства України в Ізраїлі у Facebook.

    Посол України прокоментував нещодавнє інтерв'ю міністра Лібермана з питанням про винних у «Бучанській різанині». «Я запрошую пана Лібермана приїхати до України. Ми відвеземо його з конвоєм у Бучу та в інші місця, де він зможе на власні очі побачити тіла мирних жителів і зустрітися зі зв'язаними та зґвалтованими жінками. Може тоді він дізнається, що сталося», – заявив Корнійчук.

    Журналіст Барак Равід повідомив, що «міністр фінансів Ізраїлю Авігдор Ліберман повторює позицію Кремля і каже, що є «важкі фотографії з Бучі, і ми всі засуджуємо будь-які військові злочини...(але) тут є взаємні звинувачення. Росіяни звинувачують українців».

    Як раніше повідомлялося, посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський визнав, що росіяни скоїли військові злочини на тимчасово окупованих територіях.

    Читайте також: Посол України Євген Корнійчук: Ми ставимо питання зупинки безвізового режиму для ізраїльтян
    Теги: росія окупанти Ізраїль війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Російські звірства у Бучі. Шокуюча заява ізраїльського міністра обурила українського посла