Російські звірства у Бучі. Шокуюча заява ізраїльського міністра обурила українського посла

Лібермана запросили до Бучі та інших міст на власні очі подивитися на тіла вбитих мирних жителів

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у відповідь на коментар ізраїльського міністра Авігдора Лібермана запросив його до Бучі та інших міст на власні очі подивитися на тіла вбитих мирних жителів та особисто поспілкуватися з жінками, яких зґвалтували. Про це повідомляється на сторінці посольства України в Ізраїлі у Facebook.

Посол України прокоментував нещодавнє інтерв'ю міністра Лібермана з питанням про винних у «Бучанській різанині». «Я запрошую пана Лібермана приїхати до України. Ми відвеземо його з конвоєм у Бучу та в інші місця, де він зможе на власні очі побачити тіла мирних жителів і зустрітися зі зв'язаними та зґвалтованими жінками. Може тоді він дізнається, що сталося», – заявив Корнійчук.

Журналіст Барак Равід повідомив, що «міністр фінансів Ізраїлю Авігдор Ліберман повторює позицію Кремля і каже, що є «важкі фотографії з Бучі, і ми всі засуджуємо будь-які військові злочини...(але) тут є взаємні звинувачення. Росіяни звинувачують українців».

Як раніше повідомлялося, посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський визнав, що росіяни скоїли військові злочини на тимчасово окупованих територіях.