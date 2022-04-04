Заступник адміністрації Путіна отримав прохання від рідних з України (відео)

Вчителька щиро вибачається за свого недолугого учня

Жінки не розуміють, як їх знайомий став загарбником

Дмитро Козак, російський політик українського походження, який зараз обіймає посаду заступника керівника Адміністрації Президента Росії, отримав звістку з України.

Його колишня класний керівник, Наталя Гаврилівна, разом з його двоюрідною сетрою, записали відеозвернення.

«Мабуть я погано тебе виховала. Щось недодала... щось упустила», − просить жінка вибачення в українців.

За її словами, вона не розуміє, як її колишній учень став на бік путінської орди.

«Я все тобі намагалася пояснювати. Тепер поясни мені, що це за війна? Кому вона треба?», − питає Наталя Гаврилівна.

Сестра Козака, теж не розуміє, як її родич опипився по ту сторону барикад і просить, аби той допоміг зупинити війну. Хоча б заради пам'яті його бабусі.

Дмитро Козак народився 7 листопада 1958 року у селі Бандурове Кіровоградської області.

Заступник Керівника Адміністрації Президента України з 24 січня 2020 року.

Нагадаємо, розвідка оприлюднила список військових РФ, які скоювали звірства у Бучі.