  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Заступник адміністрації Путіна отримав прохання від рідних з України (відео)

    Вчителька щиро вибачається за свого недолугого учня - Заступник адміністрації Путіна отримав прохання від рідних з України (відео)
    Вчителька щиро вибачається за свого недолугого учня
    скріншот з відео

    Жінки не розуміють, як їх знайомий став загарбником

    Дмитро Козак, російський політик українського походження, який зараз обіймає посаду заступника керівника Адміністрації Президента Росії, отримав звістку з України.

    Його колишня класний керівник, Наталя Гаврилівна, разом з його двоюрідною сетрою, записали відеозвернення.

    «Мабуть я погано тебе виховала. Щось недодала... щось упустила», − просить жінка вибачення в українців.

    За її словами, вона не розуміє, як її колишній учень став на бік путінської орди.

    «Я все тобі намагалася пояснювати. Тепер поясни мені, що це за війна? Кому вона треба?», − питає Наталя Гаврилівна.

    Сестра Козака, теж не розуміє, як її родич опипився по ту сторону барикад і просить, аби той допоміг зупинити війну. Хоча б заради пам'яті його бабусі.

    Дмитро Козак народився 7 листопада 1958 року у селі Бандурове Кіровоградської області.
    Заступник Керівника Адміністрації Президента України з 24 січня 2020 року.

    Нагадаємо, розвідка оприлюднила список військових РФ, які скоювали звірства у Бучі.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна українці Україна жінка окупація Дмитро Козак #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Заступник адміністрації Путіна отримав прохання від рідних з України (відео)