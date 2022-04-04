Заступник адміністрації Путіна отримав прохання від рідних з України (відео)
Жінки не розуміють, як їх знайомий став загарбником
Дмитро Козак, російський політик українського походження, який зараз обіймає посаду заступника керівника Адміністрації Президента Росії, отримав звістку з України.
Його колишня класний керівник, Наталя Гаврилівна, разом з його двоюрідною сетрою, записали відеозвернення.
«Мабуть я погано тебе виховала. Щось недодала... щось упустила», − просить жінка вибачення в українців.
За її словами, вона не розуміє, як її колишній учень став на бік путінської орди.
«Я все тобі намагалася пояснювати. Тепер поясни мені, що це за війна? Кому вона треба?», − питає Наталя Гаврилівна.
Сестра Козака, теж не розуміє, як її родич опипився по ту сторону барикад і просить, аби той допоміг зупинити війну. Хоча б заради пам'яті його бабусі.
Нагадаємо, розвідка оприлюднила список військових РФ, які скоювали звірства у Бучі.