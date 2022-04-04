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    Нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині (фото)

    Нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині (фото)

    Представники влади оглянули знищені міста

    Голова Верховна Рада України Руслан Стефанчук разом з представниками депутатських фракцій та головами Комітетів парламенту відвідали сьогодні, 4 квітня, звільнені території Київської області. Про це повідомляє пресслужба руху «Чесно».

    «Ворог буде нести повну відповідальність за всі звірства, скоєні на Київщині та всіх постраждалих регіонах України!», – йдеться у повідомленні.

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    Нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині (фото)
    Нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині (фото)
    Нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині (фото)
    Нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині (фото)
    Нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині (фото)
    Нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині (фото)
    Нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині (фото)

    Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів.

    Нагадаємо, розвідка оприлюднила список військових РФ, які скоювали звірства у Бучі.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна Київщина Україна Руслан Стефанчук окупація #stoprussia
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    Нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині (фото)