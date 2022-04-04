Нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині (фото)

Представники влади оглянули знищені міста

Голова Верховна Рада України Руслан Стефанчук разом з представниками депутатських фракцій та головами Комітетів парламенту відвідали сьогодні, 4 квітня, звільнені території Київської області. Про це повідомляє пресслужба руху «Чесно».

«Ворог буде нести повну відповідальність за всі звірства, скоєні на Київщині та всіх постраждалих регіонах України!», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів.

Нагадаємо, розвідка оприлюднила список військових РФ, які скоювали звірства у Бучі.