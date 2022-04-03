Посол Ізраїлю відреагував на звірства росіян у Бучі

Військові злочини не можуть бути виправдані

Вбивство мирних жителів є військовим злочином, заявив Михайло Бродський

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський визнав, що росіяни скоїли військові злочини на тимчасово окупованих територіях.

«Я глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирних жителів є військовим злочином і не може бути виправданим», – написав він у Twitter.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак, спілкуючись із представниками ізраїльських ЗМІ, високо оцінив роль Ізраїля як посередника між Україною та країною-агресором.

Нагадаємо, посольство України в Ізраїлі постійно знаходиться в конфронтації з керівництвом країни через небажання Ізраїлю приймати українських біженців.

Як повідомлялося, з початком війни Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для громадян України. Окрім того, Ізраїль відмовляється приймати біженців, що тікають від війни. Просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

20 березня відомі українські євреї закликали уряд Ізраїлю скасувати додаткові обмеження на в'їзд українців. Серед підписантів відкритого листа – нардепи Михайло Радуцький та Григорій Суркіс, бізнесмен Євген Червоненко, телеведучий Савік Шустер, а також відомі українські рабини, бізнесмени, політики, діячі культури та науки.

Крім того, видання Guardian та Washington Post під час спільного розслідування виявили, що Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунське програмне забезпечення Pegasus від NSO Group. Причиною такого кроку ізраїльської влади нібито були побоювання, що що офіційні особи РФ будуть цим незадоволені.

Раніше міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив, що практично кожен мікрорайон постраждав під час російської окупації.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.