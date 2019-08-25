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    У світі

    Російський актор Меньшиков потрапив до реанімації після пиятики

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    <p>Актор Олег Меньшиков</p> - Російський актор Меньшиков потрапив до реанімації після пиятики

    Актор Олег Меньшиков

    Фото: Teleprogramma.pro

    Представники артиста поки ніяк не прокоментували подію

    Народний артист Росії, художній керівник Московського драматичного театру імені Єрмолової Олег Меньшиков потрапив у реанімацію.

    Актор перебуває в одній із відомчих клінік, повідомляє РЕН ТВ. За даними телеканалу, акторові стало погано після вживання алкоголю.

    Меньшикову екстрено була потрібна допомога, його доставили в лікарню. Представники артиста поки ніяк не прокоментували подію.

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    Відзначимо, Меньшиков – радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер.

    Відомий глядачам за ролями в таких російських фільмах, як «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Легенда №17», «Гоголь» і багатьох інших.

    Нагадаємо, зірка російського кіно Данило Козловський заступився за свого колегу, актора Олексія Серебрякова, який в одному з недавніх інтерв’ю назвав хамство і нахабство національною ідеєю своєї країни.

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