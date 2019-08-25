Російський актор Меньшиков потрапив до реанімації після пиятики
Актор Олег Меньшиков
Представники артиста поки ніяк не прокоментували подію
Народний артист Росії, художній керівник Московського драматичного театру імені Єрмолової Олег Меньшиков потрапив у реанімацію.
Актор перебуває в одній із відомчих клінік, повідомляє РЕН ТВ. За даними телеканалу, акторові стало погано після вживання алкоголю.
Меньшикову екстрено була потрібна допомога, його доставили в лікарню. Представники артиста поки ніяк не прокоментували подію.
Відзначимо, Меньшиков – радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер.
Відомий глядачам за ролями в таких російських фільмах, як «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Легенда №17», «Гоголь» і багатьох інших.
Нагадаємо, зірка російського кіно Данило Козловський заступився за свого колегу, актора Олексія Серебрякова, який в одному з недавніх інтерв’ю назвав хамство і нахабство національною ідеєю своєї країни.