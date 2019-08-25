Російський актор Меньшиков потрапив до реанімації після пиятики



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Актор Олег Меньшиков Фото: Teleprogramma.pro

Представники артиста поки ніяк не прокоментували подію

Народний артист Росії, художній керівник Московського драматичного театру імені Єрмолової Олег Меньшиков потрапив у реанімацію.

Актор перебуває в одній із відомчих клінік, повідомляє РЕН ТВ. За даними телеканалу, акторові стало погано після вживання алкоголю.

Меньшикову екстрено була потрібна допомога, його доставили в лікарню. Представники артиста поки ніяк не прокоментували подію.

Відзначимо, Меньшиков – радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер.

Відомий глядачам за ролями в таких російських фільмах, як «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Легенда №17», «Гоголь» і багатьох інших.

Нагадаємо, зірка російського кіно Данило Козловський заступився за свого колегу, актора Олексія Серебрякова, який в одному з недавніх інтерв’ю назвав хамство і нахабство національною ідеєю своєї країни.