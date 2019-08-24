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    У світі

    У Москві помер відомий перекладач фільмів епохи VHS

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    <p>Автор перекладів і озвучення фільмів Юрій Живов</p> - У Москві помер відомий перекладач фільмів епохи VHS

    Автор перекладів і озвучення фільмів Юрій Живов

    Всього він озвучив більше 1,3 тисячі фільмів

    Відомий російський автор перекладів і озвучення фільмів Юрій Живов помер в Москві.

    Про це в суботу, 24 серпня, повідомляє телеканал «360».

    Живов помер 22 серпня. Йому був 61 рік. Як розповів телеканалу брат перекладача Андрій Живов, причиною смерті стала хвороба нирок. Похорони відбудуться 25 серпня на Хованському кладовищі в Москві.

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    Живов народився в Москві 9 травня 1958 року. Він закінчив школу в Празі, де працював його батько, а в 1975 році вступив до Московського державного педагогічного інституту іноземних мов імені Моріса Тореза. Живов стажувався в НДР, потім працював в громадській екологічній організації при ООН.

    Займатися перекладами фільмів він почав в кінці 80-х, а в 1993 році звільнився з ООН, щоб перкладати кінокартини на відеокасетах для студій. Всього він озвучив більше 1,3 тисячі фільмів. Серед них – «Товариство» (1989), «Сліпа лють» (1989), «Машина смерті» (1993), а також мультсеріали «Том і Джеррі» і «Чіп і Дейл» і багато інших картин.

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