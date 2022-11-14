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У Бєлгородській області знову «бавовна» (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Бєлгородській області знову «бавовна» (фото)
фото з соцмереж

Офіційної інформації про пожежу поки немає

У небо над селищем Козинка Бєлгородської області піднімається дим. Telegram-канали повідомляють, що горити ємність із дизельним паливом.

Офіційної інформації поки немає. Що саме трапилося і хто необережно курив – невідомо.

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Нагадаємо, 6 листопада у Бєлгородській області Росії теж спалахнула пожежа. Повідомлялося, що зайнявся резервуар з розчинником.

29 жовтня губернатор Курської області заявив про удар українських безпілотників по електричній підстанції у місті Суджа.

Того ж дня у російському місті Кемерово за підпал військкомату затримали 59-річну місцеву мешканку.

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Теги: росія окупанти війна Бєлгород

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