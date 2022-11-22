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Російський полковник генштабу погорів на хабарі: вимагав купити пральну машину

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Російський полковник генштабу погорів на хабарі: вимагав купити пральну машину
Полковник зажадав пралку, не дешевшу за 70 тис. руб. 
фото з відкритих джерел

Військовий-рашист, що перевіряв набір призовників, попався на корупції 

У Москві 235-й гарнізонний військовий суд відправив під домашній арешт на два місяці відповідального за призов на військову службу співробітника головного організаційно-мобілізаційного управління генштабу Росії, полковника Івана Мертвищева, пише «Коммерсант» із посиланням на джерела.

Як пише видання, у зв'язку з призовом на строкову службу, що почався в країні-терористці з листопада, Мертвищев планував перевірити об'єднаний військовий комісаріат (ОВК), до якого входять мікрорайони Раменки, Дорогомилове, проспект Вернадського, Тропарево-Нікуліно, Очаково-Матвіївське Західного адміністративного округу.

За тиждень до перевірки полковник зв'язався з військовим комісаром ОВК, повідомив про заплановану перевірку та зазначив, що, за його інформацією, ситуація з набором призовників у військкоматі погана, і пообіцяв причепитися навіть за наявності нормального стану документації. Мертвищев, за словами джерела, також зазначив, що така ситуація негативно позначиться на репутації керівництва військкомату та кар'єрі військкома, і запропонував вирішити проблеми за рахунок купівлі для нього пральної машини вартістю не менше 70 тис. руб (42,6 тис. грн). 

Військом у розмові з полковником погодився, проте звернувся із заявою про здирство до департаменту військової контррозвідки ФСБ, яке взяло під контроль подальшу розмову з Мертвищевим про вибір пральної машини. Співробітники відомства затримали його під час отримання пристрою.

У слідчому комітеті порушили проти Мертвищева кримінальну справу за отримання хабаря, пов'язане з вимаганням. Полковник повністю визнав свою провину. Українці ж на цю курйозну ситуацію відреагували з гумором. Мовляв, це ж окупанти, чого від них чекати. 

Російський полковник генштабу погорів на хабарі: вимагав купити пральну машину фото 1
Російський полковник генштабу погорів на хабарі: вимагав купити пральну машину фото 2

Як відомо, осінній призов до армії у країні-терористці РФ розпочався 1 листопада і триватиме два місяці, до 31 грудня.  

Теги: окупанти арешт машини рашист полковник

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