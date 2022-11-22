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Арестович повідомив, що Росія розглядає можливість вторгненняв з Білорусі

Альона Боженко
glavcom.ua
Арестович повідомив, що Росія розглядає можливість вторгненняв з Білорусі
Арестович заявив, що вторгнення росіян з території Білорусі є цілком ймовірним
фото ілюстративне

Радник Офісу президента вважає, що Путін зараз намагатиметься вивести кадрові боєздатні частини з України для перегрупування

Російське командування у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін. LIVE.

«Один варіант – на Київ, другий варіант, умовно кажучи, Волинь. Вони розглядають серйозно, прикидають таку можливість», – зазначив Арестович.

За словами радника ОП, більшість російських мобілізованих, які тренуються у Білорусі, готуються для відправлення на Донбас, а не на північний напрямок. РФ використовує Білорусь як полігон, адже, за словами радника ОП, там ще з радянських часів є необхідна для цього інфраструктура.

«Щодо білоруської армії – я скептично ставлюся до можливості її участі (у війні проти України. – Ред.), тому що вони послали меседж, що не хочуть брати участь. Якщо вони не взяли участь на початку війни, коли всі вірили, що Україна програє, то в ситуації, коли всі розуміють, що Росія програла, приєднуватися було б абсолютною дурницею», – певен радник Офісу президента.

На його думку, Путін зараз намагатиметься вивести кадрові боєздатні частини з України для перегрупування, замінивши їх мобілізованими та «вагнерівцями». Професійну армію, яку врятують від розгрому, можуть кинути на інший напрямок, зокрема і на північний – з Білорусі. Але для цього, за словами Арестовича, потрібно багато часу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Брестській області Білорусі частково завершилися військові навчання підрозділів мобілізованих солдатів російської армії. 

Тим часом, міністерство оборони Білорусі вкотре заявило, що не збирається воювати на боці Росії проти України, а військові навчання проводять для оборони своєї країни.

Теги: Білорусь росія путін військові навчання Україна радник

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