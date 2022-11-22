Росія повинна прибрати своїх бойовиків із території Запорізької АЕС – Зеленський

Президент зауважив, що сьогодні надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції

Росія повинна прибрати своїх військових із території Запорізької АЕС та припинити обстріли станції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

«Говорив сьогодні з Президентом Франції Еммануелем Макроном фактично про реалізацію одразу кількох пунктів нашої формули миру. А саме – про радіаційну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній станції, а також про енергетичну безпеку України та Європи. Працюємо для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об’єктів. І для цього надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції. Росія повинна забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції», – наголосив глава держави.

Він подякував Президенту Макрону за готовність підтримати захист енергетичних об’єктів України.

Зеленський також повідомив, що наразі триває робота над підготовкою максимально результативної конференції щодо відбудови України та реалізації Fast Recovery Plan, у яких Франція готова проявити лідерство.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що неодноразові обстріли на майданчику Запорізької атомної електростанції 19 та 20 листопада пошкодили будівлі, системи та обладнання, причому деякі вибухи сталися біля реакторів.

Раніше МАГАТЕ повідомило, що потужні вибухи сколихнули територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 19 листопада ввечері та вранці 20 листопада.