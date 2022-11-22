Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія повинна прибрати своїх бойовиків із території Запорізької АЕС – Зеленський

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія повинна прибрати своїх бойовиків із території Запорізької АЕС – Зеленський
Зеленський вимагає від РФ негайно прибрати своїх бойовиків із Запорізької АЕС
фото: Офіс президента

Президент зауважив, що сьогодні надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції

Росія повинна прибрати своїх військових із території Запорізької АЕС та припинити обстріли станції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

«Говорив сьогодні з Президентом Франції Еммануелем Макроном фактично про реалізацію одразу кількох пунктів нашої формули миру. А саме – про радіаційну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній станції, а також про енергетичну безпеку України та Європи. Працюємо для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об’єктів. І для цього надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції. Росія повинна забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції», – наголосив глава держави.

Він подякував Президенту Макрону за готовність підтримати захист енергетичних об’єктів України.

Зеленський також повідомив, що наразі триває робота над підготовкою максимально результативної конференції щодо відбудови України та реалізації Fast Recovery Plan, у яких Франція готова проявити лідерство.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що неодноразові обстріли на майданчику Запорізької атомної електростанції 19 та 20 листопада пошкодили будівлі, системи та обладнання, причому деякі вибухи сталися біля реакторів.

Раніше МАГАТЕ повідомило, що потужні вибухи сколихнули територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 19 листопада ввечері та вранці 20 листопада. 

Читайте також: Били до коми та катували струмом: співробітники ЗАЕС розповіли про катівню «Яма»
Теги: росія Запорізька АЕС АЕС Франція президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон: на кожну перемогу України Росія реагує новими обстрілами найважливішої інфраструктури
Обстріли Запорізької АЕС: Макрон зателефонував Зеленському
Вчора, 19:47
«Росатом» переклав відповідальність за створення зони безпеки навколо ЗАЕС на голову МАГАТЕ Рафаеля Гроссі
Готують атомну аварію на Запорізькій АЕС? Голова «Росатома» взявся шантажувати світ
Вчора, 14:47
Підрозділ ФСБ влаштував поблизу АЕС підземні в’язниці
Били до коми та катували струмом: співробітники ЗАЕС розповіли про катівню «Яма»
Вчора, 16:05

Події в Україні

Росія повинна прибрати своїх бойовиків із території Запорізької АЕС – Зеленський
Росія повинна прибрати своїх бойовиків із території Запорізької АЕС – Зеленський
Пошкоджень багато. МАГАТЕ оцінило ситуацію на ЗАЕС після обстрілів
Пошкоджень багато. МАГАТЕ оцінило ситуацію на ЗАЕС після обстрілів
Рашисти з реактивної артилерії атакували Вовчанськ. Є поранені
Рашисти з реактивної артилерії атакували Вовчанськ. Є поранені
Обстріл Херсона та заява Кремля про війну. П'ять важливих новин 21 листопада
Обстріл Херсона та заява Кремля про війну. П'ять важливих новин 21 листопада
Окупанти спалювали трупи на сміттєзвалищі у Херсоні – The Guardian
Окупанти спалювали трупи на сміттєзвалищі у Херсоні – The Guardian
Міноборони назвало мету окупантів після втечі з Херсона
Міноборони назвало мету окупантів після втечі з Херсона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Готовий ліквідувати Кадирова. В Україні з’явився перший батальйон тюркських народів
147K
Ізраїль зробив попередження Росії щодо закупівлі іранських ракет
80K
Столтенберг вказав на дві стратегічні помилки Путіна
45K
Повернення Криму. Заява Банкової викликала істерику в російських сенаторів
37K
Ізраїль може надати високотехнологічні ракети, але є умова: реакція України
31K
Чи треба скидати Зеленського? Кремль заплутався із ціллю «спецоперації»

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту