Російський терорист несподівано заявив, що хоче зайняти місце Путіна

Ігор Стрєлков-Гіркін пообіцяв не набридати росіянам на посту президента 20 з лишком років

Стрєлков назвав шість пунктів, чому він кращий за Путіна

Арештований терорист Ігор Стрєлков-Гіркін несподівано заявив, що збирається висуватись кандидатом у президенти Росії. Про це він написав у Telegram.

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Терорист наголосив, що є принаймні шість плюсів у порівнянні з Путіним в умовах війни.

Плюс №1 – Путін відмовляється керувати воєнними діями, вважає себе некомпетентним у військовій справі. – «Я вважаю себе більш компетентним у військовій справі, ніж чинний президент і абсолютно точно, ніж чинний міністр оборони, тому міг би виконувати обов'язок верховного головнокомандувача».

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Плюс №2 – Путін «надзвичайно довірлива людина». Гіркін ж переконує, що диктатора вісім років водили за носа разом і окремо Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко та Зеленський, зокрема у Мінську, нормандському форматі та Стамбулі.

Плюс №3 – Путін надто добрий. – «На початку повномасштабного вторгнення його водили за носа не лише шановні західні та київські партнери, а й керівники наших силових структур, розвідок та ВПК».

«З'ясувалося, що ні країна, ні армія, ні промисловість Росії до війни не готові, а Україна зовсім не солом'яне опудало у військовому відношенні. Проте всі керівники зазначених структур залишилися на своїх місцях і продовжують дивувати нас своєю некомпетентністю. Я ж зовсім не такий добрий, що можу довести на практиці», – каже Гіркін.

Плюс №4 – у Путіна дуже багато друзів мільярдерів та інших бізнесменів, яким він не може ні в чому відмовити. В результаті вивезення капіталу з РФ продовжується, військове виробництво зростає набагато повільніше, ніж зростають капітали друзів президента. У самого ж терориста «немає жодного друга навіть мільйонера, туго з друзями-підприємцями, взагалі друзів небагато і здебільшого всі вони люди небагаті». Поступатися бажанням друзів на шкоду економіці Росії йому нібито не доведеться.

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Плюс №5 – Путін «високоморальна особистість, яка завжди вірна слову і твердо виконує обіцянки, дані тим, хто привів його до влади наприкінці лихих «дев’яностих». – «Я (Гіркін – «Главком») ж нікому нічого не обіцяв і тому можу проігнорувати всі особисті поруки всіх президентів РФ з 1991 року до теперішнього часу, якщо вважаю, що це корисно для народу і держави».

Плюс №6 – Гіркін «не настільки спортивний і здоровий який був Путін у його роки».

«Тому набридати вам, дорогі виборці, 20 з лишком років не зможу чисто фізично, навіть якщо у мене раптом з'явиться бажання возитися з вами після того, як буде подолана військова криза і його найтяжчі наслідки», – додав він.

Раніше повідомлялося, що терорист Гіркін із в'язниці готує опір Путіну.

Також Стрєлков розказав, хто вбив Євгена Пригожина.