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Терорист Гіркін із в'язниці готує опір Путіну

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Терорист Гіркін із в'язниці готує опір Путіну
Російський суд відмовляється відпускати Ігоря Гіркіна з ізолятора, тож він намагається знайти підтримку серед пересічних росіян
фото з відкритих джерел

Ігор Гіркін, який зараз перебуває у московському СІЗО, пропонує росіянам вступити до власного руху, аби швидше звільнитися з-під варти

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який нині перебуває у слідчому ізоляторі в Москві, закликає росіян доєднуватися до «Російського руху» та виходити на мітинги, аби звільнити ув'язненого терориста з-під варти. Прихильники Гіркіна називають його своїм «лідером» і «політичним в'язнем». Окрім цього, члени руху хочуть реорганізувати військові сили Росії.

29 серпня у російській столиці Москві відбувся з'їзд «Російського руху на підтримку Ігоря Стрєлкова». Участь у з'їзді взяли люди з 45 регіонів Росії, «люди різних політичних переконань, які перш за все є російськими патріотами». У резолюції рух Стрєлкова зазначає, що окрім того, щоб звільнити терориста з-під варти, вони також прагнуть «допомогти учасникам «СВО» відстояти свої права та інтереси».

Вступити до «руху Стрєлкова» легко: члени організації не висувають ніяких умов, окрім того, що треба «протистояти антиросійський пропаганді». До слова, учасники руху також хочуть реорганізувати військові сили Росії.

Нагадаємо, що в липні правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Йому інкриміновано злочин за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

До слова, терорист Стрєлков розказав, хто вбив Євгена Пригожина. За його словами, загибель ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина може бути «зачисткою ключових свідків» або помстою з боку високопоставлених військових.

Теги: росія Ігор Стрєлков Ігор Гіркін

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