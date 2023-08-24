Терорист Гіркін із СІЗО розказав, хто вбив Пригожина

Гіркін переконує: прикінчив ватажка «вагнерівців» не Путін і не Україна

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який нині перебуває у слідчому ізоляторі в Москві, заявив, що загибель ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина може бути «зачисткою ключових свідків» або помстою з боку високопоставлених військових. Його заява, передана через адвоката, опублікована в Telegram.

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«Я вважаю, що ймовірна причетність президента (російського диктатора Володимир Путіна – «Главком») – мізерна, приблизно на рівні ймовірності техногенної катастрофи», – сказав Гіркін.

При цьому він запевнив, що ймовірність терористичного акту з боку України чи Заходу є ще менш вірогідною.

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«Тут може йтися про «зачистку ключових свідків», про що у ЗМІ не пролунало жодного звуку. Також можливо, але малоймовірно, особиста помста з боку високопоставлених військових», – припустив військовий злочинець.

Він додав, що не засмучений новиною про смерть Пригожина, оскільки ватажок «Вагнера» був не лише його особистим ворогом, а й значною мірою – всієї Росії. І, за словами Гіркіна, загроза від нього залишалася все ще дуже високою.

«Водночас те, що сталося, не може викликати в мене жодної позитивної реакції, оскільки є черговим свідченням подальшого поглиблення смути в Росії. Пригожина треба було судити, а не ліквідовувати, тепер він не зможе свідчити. Повертаються лихі 90-ті, а це дуже небезпечно і загрозливо», – підсумував терорист.

Зазначимо, що в липні правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Йому інкриміновано злочин за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

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Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, тіло Євгена Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».

Як повідомлялося, у Сполучених Штатах Америки вважають, що авіакатастрофа, в якій загинув Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу «земля-повітря».