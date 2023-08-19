Німіє рука і утруднене дихання: Гіркін у тюрмі поскаржився на здоров’я

Гіркін перебуває в СІЗО «Лефортово», йому загрожує до п'яти років позбавлення волі

У російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) загострилися хронічні захворювання в московському СІЗО, де він перебуває за звинуваченням у публічних закликах до екстремізму. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на його адвоката Гаджі Алієва, який відвідав арештанта.

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За словами юриста, у Гіркіна «почала німіти рука і виникло утруднене дихання».

Після цієї інформації від адвоката дружина заарештованого Мирослава Регінська заявила, що домагатиметься допуску лікаря до Гіркіна.

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«Обстеження досі не проводилося, я глибоко шокована. Нічим іншим, як відвертим знущанням я це назвати не можу», – стверджує вона.

Як відомо, Гіркін перебуває в СІЗО «Лефортово». Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше терорист Ігор Гіркін-Стрєлков, що перебуває в московському СІЗО майже місяць, надіслав лист, в якому розповів про свої умови перебування в камері.

Нагадаємо, 21 липня співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Йому інкримінують злочин за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

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Зазначимо, що 18 липня Гіркін відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею». Він гостро розкритикував російського диктатора Путіна і поставив ультиматум: Путіну слід скоріше піти з посади президента Росії. При цьому Стрєлков зазначив, що усі 23 роки президентства Путіна Росією керував «повний нікчема».