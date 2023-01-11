Росію накрив дефіцит ліків: уряд визнав величезну проблему

Ліки в РФ продають за завищеними цінами

Через логістичні проблеми, які з'явилися через санкції, в Росії виник дефіцит ліків. Про це повідомляє Росздравнадзор, передають ЗМІ.

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«У зв'язку з підвищеним попитом на окремі лікарські засоби в даний час можуть відбуватися тимчасові затримки в доставці необхідної кількості препаратів в аптеки, пов'язані з логістичними проблемами постачальників та виробників. При цьому дистриб'ютори вживають заходів щодо зміни логістичних шляхів та оперативної доставки ліків до аптечних організацій», – зазначають у відомстві.

Крім того, уряд заявляє, що відсутність в аптеці тих чи інших препаратів використовується шахраями для особистої наживи. Деякі організації пропонують громадянам за доставку необхідного лікарського засобу внести передоплату у розмірі від 50 до 100% від його вартості. Крім того, ліки продають за завищеною ціною.

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Раніше Держдеп повідомив, як санкції вдарили по економіці РФ. Із $ 630 млрд російських грошей на західних банківських рахунках повністю заморожені близько 300 млрд.

Крім того, повідомлялося, що найбагатші російські олігархи втратили цього року майже $95 млрд на тлі суворих санкцій, запроваджених західними країнами через війну в Україні.