Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський пообіцяв нові санкції щодо росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський пообіцяв нові санкції щодо росіян
Зеленський у зверненні згадав про богослужіння Епіфанія в Лаврі
фото: скріншот із відео

«Усі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу»

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 318-го дня війни звернувся до народу. Він згадав про богослужіння Епіфанія в Лаврі, засідання РНБО та пообіцяв нові санкції проти росіян, які виправдовують війну.

«Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу в храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції.

Дуже важливо, що в лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну і що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою. Завжди. Ми з вами це забезпечуємо.

Підписав сьогодні укази про запровадження в дію рішень РНБО – відбулося чергове засідання.

По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО в цьому році. Головний пріоритет – це убезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятись – усіма кроками, які необхідні, усіма засобами, які спрацюють.

По-друге, є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян Росії та пов’язаних із нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список – будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб.

Усі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу», – сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній проводить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Крім того, Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян.

Читайте також:

Теги: санкції незалежність Володимир Зеленський президент Епіфаній традиції відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У цій локації Олена вже фотографувалася разом з чоловіком
З новою зачіскою та у стильній вишиванці. Олена Зеленська привітала українців з Різдвом
Сьогодні, 11:08
Президент України останнім часом двічі розмовляв із прем'єр-міністром Ізраїлю
Скандал тижня. Український посол в Ізраїлі пояснив, чому не склалася розмова Зеленського з Нетаньяху
Сьогодні, 18:38
Митрополиту Тульчинському і Брацлавському Іонафану СБУ вручила підозру у держзраді
Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московської церкви – ЗМІ
Сьогодні, 14:58

Події в Україні

Мережа відреагувала мемами на фото одіозного Паші Мерседеса
Мережа відреагувала мемами на фото одіозного Паші Мерседеса
Зеленський пообіцяв нові санкції щодо росіян
Зеленський пообіцяв нові санкції щодо росіян
Надія Савченко розповіла про жахіття під Бахмутом та смерть друга
Надія Савченко розповіла про жахіття під Бахмутом та смерть друга
Під Луганськом стався вибух на магістральному газопроводі
Під Луганськом стався вибух на магістральному газопроводі
Журналісти телеканалу Freeдом потрапили під обстріл на околицях Бахмута
Журналісти телеканалу Freeдом потрапили під обстріл на околицях Бахмута
Авіація за добу завдала ударів по 21 району зосередження ворога – Генштаб
Авіація за добу завдала ударів по 21 району зосередження ворога – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Фото дня з Лаври. Трагедія одіозного митрополита Павла
67K
З Різдвом Христовим 2023: яскраві листівки та привітання
32K
Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін
12K
7 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
8267
Історична подія. Різдвяна служба ПЦУ у Києво-Печерській лаврі: відео
6851
«Це не наша війна»: розвідка перехопила цікаву розмову окупантів (аудіо)

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Сьогодні, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Вчора, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту