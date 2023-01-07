Зеленський пообіцяв нові санкції щодо росіян
«Усі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу»
Президент України Володимир Зеленський наприкінці 318-го дня війни звернувся до народу. Він згадав про богослужіння Епіфанія в Лаврі, засідання РНБО та пообіцяв нові санкції проти росіян, які виправдовують війну.
«Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу в храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції.
Дуже важливо, що в лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну і що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою. Завжди. Ми з вами це забезпечуємо.
Підписав сьогодні укази про запровадження в дію рішень РНБО – відбулося чергове засідання.
По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО в цьому році. Головний пріоритет – це убезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятись – усіма кроками, які необхідні, усіма засобами, які спрацюють.
По-друге, є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян Росії та пов’язаних із нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список – будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб.
Усі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу», – сказав президент.
Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній проводить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Крім того, Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян.
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