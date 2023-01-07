Зеленський пообіцяв нові санкції щодо росіян

Зеленський у зверненні згадав про богослужіння Епіфанія в Лаврі

«Усі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу»

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 318-го дня війни звернувся до народу. Він згадав про богослужіння Епіфанія в Лаврі, засідання РНБО та пообіцяв нові санкції проти росіян, які виправдовують війну.

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«Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу в храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції.

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Дуже важливо, що в лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну і що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою. Завжди. Ми з вами це забезпечуємо.

Підписав сьогодні укази про запровадження в дію рішень РНБО – відбулося чергове засідання.

По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО в цьому році. Головний пріоритет – це убезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятись – усіма кроками, які необхідні, усіма засобами, які спрацюють.

По-друге, є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян Росії та пов’язаних із нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список – будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб.

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Усі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу», – сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній проводить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Крім того, Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян.