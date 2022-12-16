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Держдеп повідомив, як санкції вдарили по економіці РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держдеп повідомив, як санкції вдарили по економіці РФ
фото з відкритих джерел

Із $ 630 млрд російських грошей на західних банківських рахунках повністю заморожені близько 300 млрд

Санкції, які були введені США проти країни-агресорки, Росії, вже мають суттєвий негативний вплив на російську економіку. Про це повідомив координатор з санкційної політики Держдепу США Джеймс О'Брайен.

За оцінками американської влади, Кремль нібито відчуває нестачу грошей на ведення війни проти України.

За словами О'Брайена, з $ 630 млрд російських грошей на західних банківських рахунках повністю заморожені близько 300 млрд. І Росія активно витрачає залишок.

«Ми вважаємо, що Росія витратила понад 80 млрд тільки в перші місяці цієї війни. І, на додаток, можна бачити скорочення в бюджеті. Вони нещодавно втратили свій найцінніший ресурс - можливо до 900 тисяч росіян виїхали з країни через мобілізацію, санкції та війну», – зазначив О'Брайен.

Також в Держдепі США вважають, що Росії набагато важче виробляти всередині країни все необхідне для ведення війни (так само як і імпортувати таку продукцію).

«Хоча вони трохи заробляють з продажу нафти, газу і добрив, вони не можуть купити багато чого необхідного для сучасного ведення війни. Так, станом на вересень імпорт напівпровідників впав на 70%», − зазначив О'Брайен.

Крім того, у Вашингтоні вважають, що вже в найближчі роки економіка країни-агресора скоротиться мінімум на 16% (до 2030 року – і зовсім на 20%).

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про введення санкцій проти десятків фінансових установ Росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його організацій, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ. 

Сьогодні, 16 грудня, Європейський союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. 

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Теги: США росія санкції

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