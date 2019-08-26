Росія назвала умови для зустрічі в «нормандському форматі»



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Умови Росії для зустрічі - розведення сил і формула Штайнмаєра

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розказав про дві умови, які повинні бути виконані, щоб відбулася зустріч у «нормандському форматі». Про це повідомляє РБК.

За словами Лаврова, основною умовою є розведення сил і засобів на лінії зіткнення в ОРДЛО. Друга умова — зафіксувати на папері формулу президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Вона полягає в тому, що «особливий статус Донбасу на тимчасовій основі має бути введений у день виборів, які мають відбутися відповідно до мінських угод».

Лавров також зазначив, що Росія хоче зрозуміти позицію нового уряду України щодо мінських угод. «Ми розраховуємо, що новий уряд однозначно підтвердить прихильність мінським домовленостям. Перепідтвердження матиме дуже важливе значення», — сказав Лавров.

Нагадаємо, 20 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч радників у «нормандському форматі» буде проведена через кілька днів.

До слова, США готові приєднатися до «нормадського формату».

Згодом Меркель анонсувала проведення саміту Нормандської четвірки у Парижі.